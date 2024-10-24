Degringoladă pe piaţa ieşeană a muncii

* în doar două săptămâni, s-au „evaporat” zeci de locuri de muncă * cei cu studii superioare şi necalificaţii sunt cel mai puţin afectaţi * în schimb, apar veşti bune din Europa

Pentru a doua oară consecutiv, centralizatorul întocmit de către AJOFM, privitor la locurile de muncă disponibile pe raza judeţului înregistrează o scădere puternică a ofertei de lucru. Astfel, în clipa de faţă, există doar 973 posturi vacante faţă de 1.058, câte erau acum două săptămâni.

Absolvenţii de facultate sunt cel mai puţin afectaţi de această contracţie puternică de pe piaţa muncii. Lor facultate le stau la dispoziţie şi aşteaptă să fie ocupate 147 posturi: expert în achiziţii publice, consilier juridic debutant, contabil, inginer (agronom, CFDP, CCIA, chimist, construcţii hidrotehnice, geodez, horticultor, îmbunătăţiri funciare, instalaţii, maşini unelte, mecanic utilaj tehnologic pentru construcţii, proiectant energetician, de sisteme electroenergetice, manager proiect), medic veterinar, programator, proiectant sisteme de securitate, referent de specialitate financiar - contabilitate, referent resurse umane, şef şantier, specialist achiziţii, specialist în domeniul proiectării pe calculator, specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă sau tehnician normare producţie.

Şi necalificaţii mai au încă de unde alege, aceştia se pot angaja în construcţii sau ca agent curăţenie, ajutor bucătar, ambalator manual, cameristă hotel, curier, încărcător-descărcător, manipulant mărfuri sau vânzător.

Analizând tabloul locurilor de muncă disponibile prin prisma domeniilor de activitate, diferenţele par mici faţă de intervalul precedent, dar scăderea ofertei de lucru e cam peste tot: comerţ (20/22), transporturi (10/13), confecţii (42/44), construcţii (481/503) şi industrie (39/53). Nimic în asigurări şi agricultură, aceleaşi trei posturi de asistent medical generalist în sănătate, singura veste bună venind din sfera serviciilor, altele decât cele menţionate (358/354). Aici sunt vacante, în continuare, posturi de cadru tehnic PSI, designer grafică, economist, geograf, peisagist, programator sau proiectant arhitect (dintre cei cu facultate) ori agent servicii client, coafor, cosmetician, frizer, lucrător comercial, manechiurist, maşinist la maşini de ambalat, montator-reglor-depanator de ascensoare, reprezentant comercial, tapiţer, pentru cei care nu şi-au finalizat studiile.

Locuri de muncă în UE

În schimb, mai multe speranţe pentru şomeri vin din Europa, numărul locurilor de muncă disponibile pe platforma EURES a ajuns la 140 (săptămâna trecută erau 98). Cele mai multe sunt în Germania, în total 10. Câte zece posturi de electrician, lucrător ajutor în prelucrarea metalelor, măcelar, operator stivuitor (cu licenţă în domeniu), şofer de autobuz şi sudor MAG. Austriecii au nevoie de un mecanic auto pentru camioane, nu s-au ocupat nici cele 25 posturi disponibile săptămâna trecută (lăcătuş-mecanici, tehnicieni de prelucrare şi punere în funcţiune maşini cu comandă numerică, tehnician service şi vopsitori industriali). Letonii tot nu găsesc cei 30 sudori de care au nevoie şi nu e deloc de mirare la ce salarii se oferă. 1.400-2.000 euro brut lunar.

Nimic nou în Belgia, tot 16 posturi. Din care unul cu o cerinţă cam bizară: necalificat la întreţinerea de drumuri, şosele, poduri şi baraje. Deşi nu se cer studii ori vreo diplomă, aspirantul trebuie să fie un bun comunicator, să ştie foarte bine limbile engleză, franceză şi flamandă!

În oferta de pe platforma EURES mai figurează Irlanda (un îngrijitor de persoane în vârstă), Malta (un manager de achiziţii) şi Slovenia cu şase locuri de muncă vacante. Cinci ca agent de curăţenie şi unul de cercetător în domeniul dispozitivelor celulare şi al predicţiei bolilor. Acesta din urmă poate câştiga până la 3.500 euro lunar. Claudiu CONSTANTIN