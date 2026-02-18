Despre Brâncuși, cu Doina Lemny

Notele originale ale lui Constantin Brâncuşi stau la baza celui mai nou volum semnat de cercetătoarea Doina Lemny, lansat la Iaşi, în cadrul evenimentelor dedicate Lunii Sculptorilor Români. Cartea, prezentată la Centrul Internaţional de Artă Contemporană – Baia Turcească, aduce în prim-plan gândirea autentică a artistului şi clarifică numeroasele citate care i-au fost atribuite eronat de-a lungul timpului.

Doina Lemny a subliniat caracterul inedit al volumului, explicând că acesta se bazează pe notele originale ale lui Brâncuşi, consultate direct din arhive - documente care nu au fost accesibile cercetătorilor români în anii '80. Ea a amintit contribuţiile anterioare ale unor cercetători precum Sorana Georgescu Gorjan, fiica inginerului care a colaborat cu Brâncuşi la realizarea ansamblului de la Târgu Jiu, însă a precizat că aceştia nu au avut acces la manuscrisele originale. „Originalitatea acestei cărţi constă în faptul că vine din notele directe ale lui Brâncuşi", a declarat Lemny, explicând că de-a lungul timpului au circulat numeroase aforisme atribuite eronat sculptorului. Un exemplu este citatul „V-am lăsat săraci şi proşti şi vă găsesc şi mai săraci şi mai proşti”, pe care cercetătoarea îl consideră fals, subliniind decenţa şi respectul artistului faţă de poporul român.

Cartea nu este concepută ca un roman, ci ca un instrument de studiu, care permite cititorului să urmărească procesul de gândire al artistului. Lemny evidenţiază faptul că Brâncuşi îşi corecta singur notele, scrise într-o franceză cu influenţe româneşti, iar formulările evoluau până la forma finală a aforismelor. Printre reflecţiile autentice se numără celebra idee: „La umbra copacilor bătrâni nimic nu creşte” sau „Simplicitatea este complexitatea rezolvată”.

În intervenţia sa, Doina Lemny a atras atenţia asupra unei interpretări frecvente, dar discutabile, potrivit căreia Brâncuşi ar fi un artist abstract: „Brâncuşi a dorit să ne aducă la realitate. Face pasul către arta abstractă, dar nu este un artist abstract”, a explicat ea, subliniind că sculptorul pornea întotdeauna de la o formă vie, pe care o esenţializa până la miezul ei.

Pe 19 februarie, Universitatea Naţională de Arte „George Enescu” din Iaşi îi va conferi Doinei Lemny titlul de Doctor Honoris Causa, în semn de recunoaştere pentru contribuţia sa excepţională la cercetarea operei brâncuşiene.

Doina Lemny este doctor în istoria artei şi fost muzeograf-cercetător la Muzeul Naţional de Artă Modernă - Centrul Pompidou, unde a fost implicată inclusiv în reconstituirea Atelierului Brâncuşi, în 1997. A curatoriat numeroase expoziţii internaţionale dedicate sculptorului, la Paris, Bruxelles, Timişoara sau Cracovia, şi a publicat volume de referinţă care aduc perspective originale asupra creaţiei acestuia. Laura RADU, Maura ANGHEL