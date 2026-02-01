* elevii din Iași, încolțiți de matematică: peste 85% din cei care învață în mediul rural au picat simularea Evaluării Naționale! * note catastrofale și la Limba și literatura română! * singura luminiță de speranță: patru elevi au obținut nota maximă * la română, un singur elev a luat 10 (Școala „Bogdan Petriceicu Hașdeu”), iar la matematică, trei elevi au reușit nota 10 (doi de la Colegiul Național și unul de la Colegiul Național „Emil Racoviță”)

Rezultatele simulării Evaluării Naționale pentru clasa a VIII-a au scos la iveală o situație dramatică în școlile ieșene: elevii se luptă cu matematica ca și cum ar urca un munte fără echipament, iar limba română nu stă nici ea prea bine. Inspectoratul Școlar Județean Iași a făcut publice cifrele care șochează: 127 de note sub 2 la română și 590 de note sub 2 la matematică, însumând peste 700 de eșecuri aproape totale.

Matematica, coșmarul elevilor ieșeni

Doar 36,46% dintre elevi au promovat matematica, în timp ce la română promovabilitatea a fost de 66,37%. Analiza pe medii scoate la iveală un decalaj crunt: în mediul urban, peste jumătate dintre elevi au trecut matematica (56,41%), în timp ce în rural promovabilitatea se prăbușește dramatic la 14,08%! Practic, peste 85% dintre elevii din rural nu au atins nota minimă la matematică, un semnal de alarmă pentru autorități și părinți.

Chiar și în acest context sumbru, există luminițe de speranță: patru elevi au obținut nota maximă. La română, un singur elev a luat 10 (Școala „Bogdan Petriceicu Hașdeu”), iar la matematică, trei elevi au reușit nota 10 (doi de la Colegiul Național și unul de la Colegiul Național „Emil Racoviță”).

La română, cele mai frecvente note se situează între 6 și 7,99, în timp ce în mediul rural predomină tranșele inferioare: 20,26% au obținut între 4 și 4,99, iar 17,51% între 3 și 3,99. La matematică, mai mult de 64% dintre elevi au rămas sub nota 5, iar în mediul rural promovabilitatea este devastator de mică – doar 14%. În 52 de școli rurale, mai puțin de 20% dintre elevi au promovat matematica, în timp ce două școli urbane au înregistrat 100% medii peste 5.

Semnal de alarmă pentru sistem

Comparativ cu anul trecut, prezența la ambele probe a fost mai mică cu 1,13%, fiind înregistrată la 7.321 de elevi: 49,13% din mediul urban și 50,87% din mediul rural.

Inspectoratul Școlar subliniază că aceste rezultate reprezintă un semnal clar pentru autorități. Situația evidențiază nevoia urgentă de programe remediale și măsuri de sprijin adaptate fiecărui mediu, în special pentru disciplinele cu performanțe slabe, cum este matematica. Se estimează că, odată cu intensificarea pregătirii în următoarele luni, rezultatele vor înregistra o îmbunătățire semnificativă – dar cifrele de la simulare sunt un strigăt de ajutor pentru școlile ieșene și pentru părinți.

Iașul se află la răscrucea unei crize educaționale: mediul rural rămâne codaș la matematică, decalajele cu orașul sunt uriașe, iar peste 700 de elevi aproape că nu au înțeles nimic din ce au învățat până acum. Următoarele luni vor fi decisive pentru salvarea lor și pentru viitorul Educației în județ.

Laura RADU, Carmen DEACONU