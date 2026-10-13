Dezastru la CSM Iași 2020! Salarii uriașe, rezultate catastrofale. Conducerea caută salvarea în trecut

Încă un sezon transformat într-un coșmar pentru handbalul feminin ieșean! CSM Iași 2020 se prăbușește în Liga Florilor, pierde meciuri pe care ar trebui să le câștige și ajunge din nou să tremure în lupta pentru supraviețuire. În locul unor explicații clare despre managementul care a adus echipa în această situație, apare soluția de avarie: schimbarea antrenoarei și întoarcerea la tehnicianul promovării.

Toate acestea, în condițiile în care clubul este finanțat din bani publici, iar salariile acordate sunt uriașe pentru handbalul românesc!

CSM Iași 2020 a mai bifat, duminică, o contraperformanță greu de digerat: înfrângere pe teren propriu, scor 24-25, cu CSM Târgu Mureș, în etapa a VI-a a Ligii Florilor. Nu vorbim despre un adversar de neînvins, ci despre o contracandidată la evitarea retrogradării, care venea după cinci partide în care încasase, în medie, 35 de goluri pe meci. Și totuși, ieșencele n-au fost capabile să profite de slăbiciunile defensive ale adversarelor!

Atacul a produs doar 24 de goluri, iar echipa a cedat la limită într-un duel în care punctele aveau o importanță uriașă. După eșecul sever cu CSM Târgu Jiu, scor 19-31, a venit o nouă lovitură. Două înfrângeri consecutive în fața unor formații cu care Iașiul se bate în zona inferioară a clasamentului și un semnal de alarmă pe care conducerea clubului nu-l mai poate acoperi cu explicații.

Salarii mari, rezultate mici și aceeași panică de la un sezon la altul!

Aici începe adevărata problemă: cine răspunde pentru situația în care a ajuns CSM Iași 2020? Un club susținut din bugetul municipalității nu gestionează doar propriile resurse, ci și bani publici, pentru care ieșenii au dreptul să ceară rezultate, transparență și responsabilitate.

În condițiile în care salariile sunt prezentate drept uriașe pentru nivelul handbalului românesc, echipa ajunge din nou să lupte pentru a nu cădea din prima ligă. Contrastul este revoltător pentru suporterii care se așteaptă ca investițiile făcute să se vadă pe teren, nu doar în contracte și cheltuieli.

Conducerea clubului trebuie să explice cum a fost construit lotul, ce criterii au stat la baza angajărilor, ce obiective au fost stabilite și cine își asumă răspunderea pentru rezultatele dezastruoase. Schimbarea antrenorului poate fi o decizie sportivă, dar nu poate ține loc de analiză a întregului management.

Ana Seabra pleacă. Soluția de avarie: omul promovării!

După eșecul cu Târgu Mureș, conducerea a discutat luni cu antrenoarea portugheză Ana Seabra. Potrivit informațiilor prezentate de jurnalistul Dragoș Gaspar, tehniciana a considerat că actualul lot nu poate oferi mai mult, iar părțile au convenit asupra încetării colaborării. Urmează să fie clarificați și termenii despărțirii de preparatorul fizic Joao Vieira Mesquita.

În locul Anei Seabra revine Daniel Bura, antrenorul alături de care CSM Iași 2020 a obținut promovarea, devenit între timp antrenor cu portarii în stafful portughezei. Prepararea fizică va fi preluată din nou de profesorul Daniel Căruntu, de la LPS Iași.

Practic, clubul se întoarce la oameni pe care îi avea deja, în speranța că poate salva un sezon care a luat-o periculos la vale. O mutare care poate aduce un șoc pozitiv, dar care nu șterge întrebările despre felul în care a fost administrată echipa până acum.

Urmează Dunărea Brăila. Cât de jos poate ajunge Iașul?

Duminică, formația ieșeană joacă în deplasare cu Dunărea Brăila, ocupanta locului al treilea. Un adversar dificil, într-un moment în care CSM Iași 2020 se află pe antepenultima poziție și are nevoie urgentă de puncte.

Spectrul unei noi retrogradări devine tot mai apăsător. Iar dacă echipa va ajunge din nou să părăsească prima ligă, nu va fi suficient ca explicația să fie că antrenorul n-a găsit formula potrivită sau că jucătoarele n-au dat randamentul așteptat.

Când banii vin din bugetul municipalității, conducerea nu poate schimba doar antrenorii și să spere că problema dispare. Ieșenii merită să știe cum sunt cheltuiți banii publici, ce performanțe justifică salariile și cine își asumă răspunderea pentru un proiect sportiv care riscă să se prăbușească din nou.

Până atunci, la CSM Iași 2020 persistă o uriașă problemă: credibilitatea întregului proiect și capacitatea celor care îl conduc de a demonstra că investiția publică în handbalul feminin poate însemna mai mult decât cheltuieli mari, rezultate slabe și o permanentă cursă pentru evitarea retrogradării.

Daniel CRUDU