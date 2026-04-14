Directoarea Colegiului Naţional Iaşi, numită consilier al ministrului Educaţiei

Directoarea Colegiului Naţional Iaşi, numită consilier al ministrului Educaţiei

Directoarea Colegiului Naţional Iaşi, numită consilier al ministrului Educaţiei

Ministrul Educaţiei, Mihai Dimian, a anunţat, în cadrul unei conferinţe de presă, cooptarea prof. dr. Elena Calistru în echipa sa de consilieri.

Director al Colegiul Naţional Iaşi, Elena Calistru va face parte din echipa restrânsă de trei consilieri ai ministrului şi va avea atribuţii în zona învăţământului preuniversitar.

Potrivit ministrului, alegerea acesteia se bazează pe experienţa solidă în sistemul educaţional, considerată esenţială pentru îmbunătăţirea politicilor publice din acest domeniu. Numirea confirmă, totodată, prestigiul de care se bucură Colegiul Naţional Iaşi la nivel naţional.

Elena Calistru are o experienţă îndelungată în învăţământul preuniversitar, atât din perspectiva activităţii didactice, cât şi din sfera metodică şi de consilierii pedagogice. „Mă aflu la Iaşi şi pentru că doamna director de la Colegiul Naţional, prof. Elena Calistru, a acceptat să-mi fie consilier pentru zona preuniversitară. În acest moment există trei consilieri ai ministrului. Sper ca prin experienţa lor să îmbunătăţim activitatea ministerului”, a anunţat ministrul Educaţiei. Laura RADU

 

