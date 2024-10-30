Doar 33.876 de ieșeni s-au vaccinat antigripal

În doar o săptămână, circa 6.000 de ieșeni s-au prezentat la medic pentru că aveau infecţii respiratorii. 209 au avut nevoie de internare internare. Vestea bună este că numărul acestor infecţii respiratorii este în uşoară scădere.

Compartimentul de Supraveghere Epidemiologică şi Control Boli Transmisibile din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Iaşi transmite că în ultima săptămână s-au înregistrat 5.630 cazuri de infecţii respiratorii acute.

Practic, au fost cu 297 cazuri mai puţine faţă de săptămâna precedentă. Asta înseamnă o scădere de 5,27%. „Au fost 4.780 sunt infecţii virale ale căilor respiratorii superioare, 849 sunt pneumonii şi un caz de gripă. În intervalul de timp menţionat, nu s-au înregistrat cazuri de gripă confirmată prin test RTPCR. În intervalul de timp menţionat, nu au fost înregistrate decese”, spune Marius Voicescu, purtătorul de cuvânt al DSP Iaşi.

Din analiza stratificată pe grupe de vârstă reiese că incidenţa cea mai mare pentru pneumonii este la grupa de vârstă 15-49 ani, iar pentru IACRS la grupa de vârstă 5-14 ani.

De asemenea, în săptămâna 21-27 octombrie au fost raportate 209 internări, reprezentând 3,71 % din numărul total de cazuri, cu 14 mai multe faţă de săptămâna 14-20 octombrie. Au fost 108 internări de infecţii virale ale căilor respiratorii superioare şi 101 internări de pneumonii.

Cu privire la vaccinarea antigripală, conform ultimelor date centralizate, din luna septembrie şi până acum s-au vaccinat 33.876 persoane din judeţ, din care 32.643 au beneficiat de vaccin antigripal compensat 100% sau 50%, pe baza reţetelor eliberate de medicul de familie sau medicul specialist, cu care s-au prezentat la farmaciile aflate în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, iar restul de 1.233 au beneficiat de vaccin prin achiziţie proprie de la aceste farmacii. Laura RADU