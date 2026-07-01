Evaluarea Națională 2026: un singur elev de 10 în județul Iași!

Ministerul Educației a publicat marți, 30 iunie, rezultatele inițiale ale Evaluarea Națională 2026, cu o zi mai devreme decât prevedea calendarul oficial. În județul Iași există un singur absolvent care a obținut media generală 10, acesta fiind elev al Colegiul Național „Costache Negruzzi”.

În clasamentul judeţean, următoarele două medii sunt 9,97, obţinută de un elev de la Colegiul Naţional "Emil Racoviţă", şi 9,90, obţinută de un elev de la Colegiul Naţional "Costache Negruzzi".

Cele mai multe note maxime au fost înregistrate la proba de Limba şi literatura română. Au obţinut nota 10 elevi de la Colegiul Naţional "Costache Negruzzi", Colegiul Naţional "Emil Racoviţă", Colegiul Naţional, Colegiul Naţional "Garabet Ibrăileanu", Şcoala Gimnazială "Otilia Cazimir", Colegiul Naţional "Miron Costin", Liceul Teoretic de Informatică "Grigore Moisil", Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri", Liceul Euroed, Colegiul Mihail Sadoveanu din Pașcani.

La Matematică, notele de 10 au fost obţinute de elevi de la Colegiul Naţional "Costache Negruzzi", Colegiul Naţional "Emil Racoviţă", Şcoala Gimnazială Cârniceni şi Colegiul Naţional.

Rezultatele pot fi contestate în perioada prevăzută de calendarul examenului, iar rezultatele finale vor fi afişate după soluţionarea contestaţiilor.

La nivel național, 79% dintre candidați au obținut medii mai mari sau egale cu 5, iar doar șapte elevi din întreaga țară au încheiat examenul cu media maximă, ceea ce face ca performanța elevului din Iași să fie cu atât mai remarcabilă.

Examenul a fost susținut de 143.251 de absolvenți de gimnaziu, din cei 148.268 înscriși, rata de participare fiind de 96,6%.

La proba de Limba și literatura română, 117.538 de elevi (81,8%) au obținut note de cel puțin 5, iar 398 de candidați au fost notați cu 10.

La Matematică, 106.505 elevi (74,3%) au luat note de minimum 5, în timp ce doar 102 elevi au reușit să obțină nota maximă.

La Limba și literatura maternă, 7.980 de elevi (90,3%) au promovat proba, dintre care 86 au primit nota 10.

Opt elevi au fost eliminați din examen pentru fraudă sau tentativă de fraudă, lucrările acestora fiind notate cu 1, conform regulamentului.

Ministerul Educației a precizat că rezultatele au fost publicate pe baza codurilor individuale ale candidaților, în conformitate cu normele privind protecția datelor personale.

Elevii care doresc să își consulte lucrările o pot face pe 1 iulie, între orele 14:00 și 18:00, precum și în zilele de 2 și 3 iulie, însoțiți obligatoriu de un părinte sau reprezentant legal. Vizualizarea lucrării nu obligă la depunerea unei contestații.

Contestațiile pot fi depuse în aceleași zile, iar elevii trebuie să semneze o declarație prin care confirmă că au fost informați că, în urma reevaluării, nota poate crește sau poate scădea.

Rezultatele finale vor fi afișate pe 8 iulie, după soluționarea tuturor contestațiilor.

Carmen DEACONU, Laura RADU