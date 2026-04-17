Evaluarea Națională și Bacalaureatul, în pericol. Greva generală poate da peste cap examenele elevilor

Educația din România intră într-o zonă de maximă tensiune, iar efectele ar putea lovi direct în milioane de elevi și părinți. Examenele de Evaluare Națională și Bacalaureat, repere esențiale pentru viitorul elevilor, ar putea fi decalate dacă sindicatele din educație vor declanșa o grevă generală prelungită la finalul lunii mai.

Semnalul de alarmă vine chiar din interiorul sistemului. Liderii sindicali vorbesc deschis despre posibilitatea unei greve de amploare, după o consultare internă care ar putea decide direcția protestelor. Iar scenariul este cât se poate de clar: dacă greva se prelungește, calendarul examenelor naționale va trebui regândit.

Nemulțumirile profesorilor s-au acumulat în timp, dar au explodat pe fondul măsurilor de austeritate adoptate de guvern. Salarii înghețate, presiuni crescute și condiții de lucru dificile – toate acestea au creat un climat tensionat care riscă acum să paralizeze întregul sistem educațional.

Sindicatele au anunțat deja un calendar de acțiuni, iar finalul lunii mai apare ca momentul critic. Înainte de declanșarea grevei, profesorii vor fi consultați prin referendum intern – un pas care va decide dacă sistemul intră sau nu într-un blocaj total.

„Ne ținem de program”, transmit liderii sindicali. Tradus: greva nu mai este o amenințare, ci o posibilitate foarte concretă.

Pentru elevi și părinți, incertitudinea este tot mai mare. Evaluarea Națională și Bacalaureatul nu sunt doar examene, ci momente-cheie care influențează traseul educațional și profesional. Orice întârziere sau modificare de calendar poate genera un efect de domino – admiterea la liceu, înscrierile la facultate și planurile de viitor pot fi date peste cap.

În culise, presiunea crește. Guvernul trebuie să gestioneze simultan constrângerile bugetare și riscul unui conflict social major. Sindicatele, pe de altă parte, par hotărâte să meargă până la capăt dacă revendicările nu sunt soluționate.

Între aceste două fronturi se află elevii – cei care nu au nicio vină, dar care ar putea suporta consecințele cele mai directe.

Scenariul unui blocaj în educație nu mai este unul teoretic. Este o posibilitate reală, care se conturează pe zi ce trece. Carmen DEACONU