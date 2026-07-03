Explozie pe piața imobiliară din Iași. Tranzacțiile aproape s-au triplat în doar șase luni!

* tranzacțiile aproape s-au triplat în doar șase luni * numărul unităților individuale tranzacționate a crescut exploziv, de la 216 locuințe în ianuarie la 691 în iunie, ceea ce înseamnă un avans de peste 220% * județul a depășit Clujul și a devenit unul dintre liderii României

Piața imobiliară din Iași traversează una dintre cele mai spectaculoase perioade din ultimii ani. Statisticile oficiale privind tranzacțiile încheiate în primele șase luni ale anului arată o accelerare impresionantă a vânzărilor, județul devenind unul dintre cei mai puternici poli imobiliari ai României.

Salt de 1.495 de imobile, echivalentul unei creșteri de aproximativ 143%

Dacă în luna ianuarie erau înregistrate 1.045 de tranzacții, în iunie numărul acestora a ajuns la 2.540, ceea ce înseamnă un salt de 1.495 de imobile, echivalentul unei creșteri de aproximativ 143%. Practic, piața imobiliară ieșeană și-a multiplicat activitatea de aproape două ori și jumătate în numai șase luni.

Creșterea este cu atât mai spectaculoasă cu cât ritmul de dezvoltare al Iașului depășește evoluția multor dintre cele mai importante județe ale țării.

În ianuarie, Iașul ocupa o poziție solidă în clasamentul național, cu puțin peste o mie de tranzacții. La sfârșitul lunii iunie însă, județul a urcat spectaculos până pe locul al patrulea în România, fiind depășit doar de București, Ilfov și Timiș.

Mai mult, Iașul a reușit să lase în urmă județe considerate, până nu demult, adevărate locomotive ale pieței imobiliare. Clujul a înregistrat în iunie 2.234 de tranzacții, Constanța 2.074, iar Brașovul 1.735, toate sub nivelul atins de Iași.

Creștere de 220% la vânzările de apartamente

Motorul acestei creșteri îl reprezintă segmentul rezidențial. Numărul unităților individuale tranzacționate a crescut exploziv, de la 216 locuințe în ianuarie la 691 în iunie, ceea ce înseamnă un avans de peste 220%.

Și terenurile intravilane fără construcții au cunoscut o dezvoltare impresionantă. Dacă la începutul anului se înregistrau 442 de tranzacții, în luna iunie numărul acestora a ajuns la 1.027, mai mult decât dublu.

Terenurile intravilane cu construcții au avut, la rândul lor, o evoluție spectaculoasă, crescând de la 256 la 595 de tranzacții, în timp ce segmentul terenurilor agricole extravilane a urcat de la 130 la 220 de operațiuni.

2026 ar putea deveni unul dintre cei mai buni ani din istoria pieței imobiliare ieșene

La nivel național, liderul incontestabil rămâne Bucureștiul, care a crescut de la 4.159 la 10.398 de tranzacții în perioada analizată. Ilfovul și-a dublat, de asemenea, activitatea, ajungând la aproape 4.000 de tranzacții, iar Timișul a depășit pragul de 3.100.

Totuși, dintre marile centre regionale, Iașul se remarcă prin ritmul accelerat de dezvoltare și prin capacitatea de a atrage tot mai mulți cumpărători și investitori. Creșterea cererii pentru locuințe, extinderea zonei metropolitane, dezvoltarea proiectelor rezidențiale și interesul constant al investitorilor transformă județul într-unul dintre cele mai dinamice piețe imobiliare din România.

Cifrele arată fără echivoc că Iașul nu mai reprezintă doar principalul centru economic al Moldovei, ci începe să concureze direct cu cele mai dezvoltate piețe imobiliare ale țării.

Dacă această tendință va continua și în a doua jumătate a anului, 2026 ar putea deveni unul dintre cei mai buni ani din istoria pieței imobiliare ieșene, atât din perspectiva numărului de tranzacții, cât și a atractivității investiționale. Daniel BACIU