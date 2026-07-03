La granița dintre județele Iași și Botoșani, în satul Rediu, o biserică nouă a ajuns într-un punct esențial al construcției. Este acoperită, tencuită la exterior, are uși și ferestre, dar lucrările nu pot continua fără un pas obligatoriu: tragerea curentului electric și montarea instalației interioare.

Fiideajutor.ro, Platforma Faptelor Bune a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, a lansat campania „Fă lumină în biserica din Rediu”, prin care se urmărește strângerea sumei de 50.000 de lei. Donațiile pot fi făcute cu mențiunea „LUMINĂ”.

Satul în care biserica veche abia mai stă în picioare

Rediu este unul dintre satele care îmbătrânesc în tăcere. Anul trecut, în parohie au fost 14 înmormântări și doar două botezuri, semn al unei comunități în care tinerii sunt tot mai puțini. Mulți au plecat la muncă în străinătate, iar cei rămași trăiesc din pământ, din animale și din munca de zi cu zi.

Credincioșii se roagă încă într-o biserică veche, din vălătuci, afectată de alunecările de teren. Lăcașul este înclinat și fragil, iar oamenii au simțit, de ani buni, nevoia unui loc sigur, curat și trainic pentru slujbe, rugăciune și întâlnirea comunității.

Biserica nouă, ridicată cu jertfa oamenilor

Piatra de temelie a noii biserici a fost pusă în anul 2018, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan. De atunci, prin trei finanțări de la Secretariatul de Stat pentru Culte și prin contribuția credincioșilor din sat, construcția a avansat pas cu pas.

Biserica are acum acoperiș, tencuială exterioară, geamuri și uși. Urmează însă lucrări importante: instalația electrică, încălzirea, tencuiala interioară, pictura și, la final, sfințirea. Fără curent electric, niciuna dintre aceste etape nu poate continua.

Ce lucrări sunt necesare

Etapa actuală presupune tragerea curentului electric de la stâlp până la biserică, prin cablu subteran, și montarea întregii instalații interioare. Proiectul include cablaj de cupru, izolații, doze, tablou electric și toate lucrările necesare pentru ca lăcașul să poată fi folosit în siguranță.

Costul estimat al acestei etape este de 50.000 de lei. Pentru o comunitate mică și îmbătrânită, suma este greu de acoperit fără sprijin din afară.

Cum se pot face donațiile

Donațiile pentru campania „Fă lumină în biserica din Rediu” pot fi făcute cu mențiunea „LUMINĂ”, pe site-ul fiideajutor.ro/doneaza sau prin platforma Donorbox, la campania dedicată bisericii din Rediu, Botoșani.

De asemenea, cei care doresc să ajute pot dona prin transfer bancar, în conturile Arhiepiscopiei Iașilor – UniCredit Iași:

RON: RO27 BACX 0000 0030 1057 8064

EUR: RO70 BACX 0000 0030 1057 8066

USD: RO43 BACX 0000 0030 1057 8067

Fiideajutor.ro este Platforma Faptelor Bune a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, creată ca punte între cei care au nevoie de sprijin și cei care pot dărui din resursele, timpul sau priceperea lor.

Lumina aprinsă într-o biserică nu rămâne doar între ziduri. Ea se întoarce, într-un fel, și către cel care a ajutat. La Rediu, o comunitate mică are nevoie de acest sprijin pentru ca biserica nouă să poată merge mai departe. Clara DIMA