Fântânile din 81 de localităţi din judeţ sunt afectate de secetă

Hârlău, Românești, Gropnița, Movileni, Deleni se află pe lista localităţilor afectate de secetă. Şi mai greu le este localnicilor din Ceplenița, Buhalnița, Poiana Mărului și Zlodica, unde aproape toate fântânile au secat.

Din cauza secetei a fost necesară impunerea unor restricţii de apă în spațiul hidrografic din judeţul Iaşi administrat de Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad. Asta pentru că aici s-au înregistrat debite scăzute și chiar secare pe mai multe cursuri de apă. În consecinţă, a fost impus un plan de restricții și folosire a apei din acumulările Pârcovaci și Hălceni.

Operatorul regional de apă a impus unele restricții locale, prin limitarea furnizării apei prin rețelele proprii de distribuție către consumatori, în 81 de localități afectate de secetă din județul Iași din spațiul hidrografic administrat A.B.A Prut-Bârlad. Printre acestea se numără, orașul Hârlău, Românești, Gropnița, Movileni, Deleni.

Cele mai afectate localităţi de seceta din ultima vreme sunt Ceplenița (din 73 de fântâni 51 sunt secate), Buhalnița (din 79 de fântâni 55 sunt secate), Poiana Mărului (din 48 de fântâni 33 sunt secate) și Zlodica (din 19 fântâni 13 sunt secate). Aici localnicii nu dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apă, ci doar de surse individuale respectiv fântâni.

Ceva mai norocoşi sunt localnicii din Mădârjac, unde au secat doar 3 fântâni din cele 220, cei din Frumușica (unde a secat doar o fântână din 102 fântâni) şi Bojila (unde doar o fântână din 63 de fântâni a secat.

Administraţia Naţională Apele Române anunţă că în zeci de localităţi din regiunea de Nord-Est sunt restricții în ceea ce privește alimentarea cu apă potabilă: la Vaslui – 10 localități, Neamţ – 36 localităţi, Botoşani -31 localităţi, Bacău – 17 localităţi.

În prezent, 272 de localităţi nu dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apă, ci doar de surse individuale sunt afectate de seceta prelungită, având fântâni secate (amplasate pe domeniul public al statului şi privat). Cele mai afectate sunt judeţele Botoşani -153 localităţi din care şi municipiul Dorohoi, Vaslui – 59 localităţi, Bacău – 18 localităţi, Neamţ – 12 localităţi, Suceava – 9 localităţi. Laura RADU, Daniel BACIU