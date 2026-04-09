Festival al inconștienței rutiere, la Iași!

În doar câteva zile, Iașul a fost martorul unui adevărat festival al inconștienței rutiere. La începutul lunii aprilie, polițiștii au fost nevoiți să intervină în mai multe cazuri care ar fi putut avea urmări dramatice.

Pe 7 aprilie, un bărbat de 69 de ani a fost prins la volan pe șoseaua Bucium, după ce a lovit un indicator care semnalizează trecerea de pietoni la intrarea într-o parcare. Testul alcooltest a indicat 0,74 mg/l alcool pur în aerul expirat. În plus, acesta nu deține permis de conducere. Bărbatul a refuzat recoltarea probelor biologice, dar a fost reținut 24 de ore și urmează să fie prezentat Parchetului.

La doar o zi distanță, pe 8 aprilie, doi tineri de 22 și 26 de ani au fost depistați fără permis, conducând în municipiu și în comuna Belcești. Unul dintre ei circula cu autoturismul fără ITP și fără RCA, iar prioritatea într-o intersecție nu a fost respectată.

Și povestea șoferilor băuți continuă: pe 8 aprilie, un bărbat de 49 de ani a fost oprit pe strada Vasile Lupu, cu o alcoolemie uriașă, 1,37 mg/l alcool pur, după ce a trecut pe roșu; pe 9 aprilie, un bărbat de 29 de ani din Botoșani a fost prins în comuna Bârnova, cu 0,54 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Toate cazurile sunt în curs de cercetare, iar pericolul la care sunt expuși ceilalți participanți la trafic este uriaș.

Biciclete și trotinete electrice: reguli ignorate

Pe 8 aprilie, polițiștii au declanșat o acțiune pentru a stopa abaterile bicicliștilor și trotinetiștilor. Rezultatul? 28 de sancțiuni aplicate, majoritatea bicicliștilor circulând neregulamentar.

Recomandările poliției sunt clare, dar adesea ignorate: pistele pentru biciclete trebuie folosite dacă există; altfel, viteza maximă pe drumuri publice este de 50 km/h, vârsta minimă pentru a conduce biciclete și trotinete electrice pe drumurile publice este 14 ani, casca este obligatorie sub 16 ani, iar trotinetelor nu li se permite transportul pasagerilor.

În doar câteva zile, Iașul a devenit un oraș în care regulile sunt încălcate flagrant, iar autoritățile lucrează pentru a preveni tragediile. Bărbați băuți, tineri fără permis și bicicliști sau trotinetiști imprudenți – toate acestea transformă drumurile în capcane. Andrei TURCU