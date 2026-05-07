Festival național de folclor, la Iași

Între 19 și 21 mai 2026, Ansamblul Artistic Profesionist Constantin Arvinte deschide porțile unei ediții aniversare a Festivalului Național de Folclor „Constantin Arvinte”, ediția a VII-a.

La Iași se pregătește o explozie de tradiție, emoție și identitate culturală, într-un eveniment care transformă orașul, timp de trei zile, într-o veritabilă capitală a folclorului românesc.

Totul începe în inima verde a orașului, în Parcul Copou, unde seara de 19 mai se transformă într-un spectacol de rafinament artistic: romanțe, cor și prelucrări folclorice semnate de Constantin Arvinte, într-o atmosferă în care muzica nu doar se ascultă, ci se trăiește. Vocile soliștilor ansamblului, alături de invitați speciali și corul „Aletheia”, vor construi o seară cu aer nostalgic și solemn, în care fiecare notă pare să deschidă o memorie colectivă.

Pe 20 și 21 mai, scena se mută în spațiul solemn al Sala Unirii Cinema Victoria, unde folclorul capătă forță, ritm și spectacol total. Ansambluri de prestigiu din Suceava, Bacău, Craiova și Dolj aduc pe scenă voci emblematice, dansuri explozive și costume populare care transformă fiecare apariție într-un manifest al identității românești.

De la „Ciprian Porumbescu” la „Busuiocul”, de la orchestra „Maria Tănase” la ansamblurile de dans care dau viață ritmurilor arhaice, festivalul devine o demonstrație de continuitate culturală, în care fiecare regiune își spune povestea prin sunet și mișcare.

Finalul, pe 21 mai, are o încărcătură aparte: întâlnirea dintre Ansamblul Artistic Profesionist Constantin Arvinte și „Baladele Deltei” din Tulcea, într-un dialog artistic completat de prezența unor nume de referință ale folclorului românesc, precum Nicolae Botgros și Elisabeta Turcu Juverdeanu.

În spatele acestui festival nu stă doar spectacolul, ci o declarație: că folclorul nu este trecut, ci prezent viu, care respiră prin artiști, prin scenă și prin public.

Iașul devine, pentru trei zile, nu doar gazdă, ci scenă națională a identității culturale românești — un loc unde tradiția nu se conservă, ci se aprinde din nou, în fiecare interpretare. Carmen DEACONU