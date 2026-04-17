Festivalul de Psihanaliză și Film revine la Iași. Irina-Margareta Nistor și invitați din cinema și psihologie deschid ediția din acest weekend

Iașul găzduiește, între 17 și 19 aprilie 2026, cea de-a șaptea ediție a Festivalului Internațional de Psihanaliză și Film, un eveniment care aduce la Cinema Ateneu proiecții, spectacole-lectură și dialoguri despre profesie, presiune, identitate și fragilitate umană. Tema din acest an, „Riscurile meseriei”, aduce în prim-plan filme, invitați speciali și comentarii psihanalitice susținute după proiecții, într-un format rar întâlnit în România.

Festivalul Internațional de Psihanaliză și Film începe vineri, 17 aprilie, la Cinema Ateneu din Iași și se desfășoară până duminică, 19 aprilie, sub coordonarea Irinei-Margareta Nistor, cine-interpret și director al festivalului. Ediția 2026 este prezentată drept una centrată pe „riscurile meseriei”, o temă care mută discuția de la simpla vizionare a filmului spre felul în care profesia, presiunea socială, eșecul, vulnerabilitatea și relațiile personale modelează viața interioară a oamenilor.

Evenimentul îi aduce la Iași pe Irina-Margareta Nistor, actrița Crina Mureșan, actorul Constantin Pușcașu, psihologii Oana Tătaru și Ilinca Bălaș, dar și pe regizorii Alexandru Palaghia și Radu Rădescu. După proiecții și momentele speciale din program, invitații analizează filmele din perspectivă psihanalitică, într-un dialog direct cu publicul, una dintre formulele care au diferențiat acest festival încă de la primele sale ediții.

Organizatorii leagă ediția ieșeană de modelul European Psychoanalytic Film Festival de la Londra, ceea ce dă evenimentului o ancoră internațională și o identitate aparte în peisajul cultural local. Miza nu este doar una cinematografică, ci și una de reflecție: filmele devin puncte de plecare pentru discuții despre traumă, relații, alegeri, frici și tensiuni care însoțesc viața de zi cu zi, la muncă, în familie și în societate.

Programul începe vineri seară, de la ora 18.30, cu deschiderea oficială, urmată de premiera absolută a filmului „Dirijorul timpului”, în regia lui Alexandru Palaghia, și de proiecția „Riscurile meseriei”, semnată de André Cayatte. Sâmbătă, publicul este invitat la „Sindromul Italia”, apoi la premiera „Cazul Samca”, iar seara se încheie cu spectacolul-lectură „Păpușa de sunete: Schiță de portret France Gall”, susținut de Crina Mureșan și Irina-Margareta Nistor, pe un concept de Radu Rădescu.

Duminică, festivalul continuă cu animația „Hola Frida”, urmată de calupul de scurtmetraje în care apar, între altele, „Nebunul”, în prezența actorului Constantin Pușcașu, și „Dorința Bunicii Paula”, în prezența regizorului Alexandru Palaghia. Seara se încheie cu filmul „Vă place Brahms?”, ceea ce conturează un program care alternează producții clasice, premiere, cinema de autor și intervenții live din partea invitaților.

Un detaliu important pentru public este prețul de acces: biletul costă 25 de lei și este valabil pentru toate evenimentele din festival, potrivit informațiilor publicate de organizatori. Într-un oraș în care oferta culturală de weekend este tot mai aglomerată, festivalul încearcă să se distingă nu doar prin selecția de filme, ci și prin felul în care transformă proiecția într-o experiență de interpretare și conversație. Maura ANGHEL