Fetiță din Suceava, în comă la spital după ce a fost spălată cu o soluție de deparazitare

O copilă de doar doi ani din Suceava a fost spitalizată, după ce mama ei, care încerca să o scape de mâncărimile pe care le avea la nivelul scalpului, a utilizat o soluție care se folosește în mod normal la deparazitarea oilor.

Mama a sesizat că fetița se confrunta cu prurit atunci când aceasta se juca în curtea locuinței. După ce mama a apelat la soluția de uz veterinar pentru a o spăla pe cap, fetiței i s-a făcut rău.

„Fetița era deja în comă în momentul în care a ajuns ambulanța, a fost dusă mai întâi la spitalul din Rădăuți, de acolo la Spitalul Județean Suceava, și pentru că starea ei era foarte gravă s-a decis transferul la Iași, la Spitalul pentru Copii cu un Elicoper SMURD. La Iași, fata a fost internată la terapie intensivă, însă după ce medicii i-au administrat tratamentul, a început să se simtă mai bine. Medicii spun că în acest moment este conștientă, dar că are nevoie să mai rămână internată câteva zile în spital pentru a fi supravegheată, deoarece există riscul să apară efecte adverse.

Oamenii legii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. În plus, a fost înștiințată cu privire la acest caz și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, care, de asemenea, efectuează cercetări.

Nu este primul caz de acest fel. În luna decembrie a anului trecut, trei copile, cu vârste între 8 și 13 ani, din Orăștie, au fost duse la spital după ce au fost spălate pe cap cu o substanță utilizată la deparazitarea oilor.

Un alt caz este cel al unei fetițe de doar cinci ani care a murit tot în decembrie 2023 la Spitalul Orășenesc Țăndărei, după ce a fost spălată cu o substanță toxică.