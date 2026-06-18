Filarmonica Iași, între aplauze și așteptarea propriei săli

Filarmonica „Moldova” din Iași susține vineri, 19 iunie 2026, de la ora 19:00, la Casa de Cultură a Studenților, ultimul concert exclusiv simfonic înaintea închiderii oficiale a stagiunii. Seara îl aduce în fața publicului pe violonistul Liviu Prunaru, în timp ce instituția continuă să aștepte revenirea în propria sală de spectacole.

Orchestra simfonică a Filarmonicii „Moldova” va evolua sub conducerea dirijorului Bogdan Chiroșcă, iar invitatul serii va fi violonistul Liviu Prunaru, unul dintre cei mai apreciați muzicieni români ai generației sale.

Programul va începe cu „Andante festivo” de Jean Sibelius și va continua cu celebrul Concert pentru vioară și orchestră în re major, op. 35, de Piotr Ilici Ceaikovski. Partitura, una dintre marile încercări tehnice și expresive ale repertoriului pentru vioară, îl va avea ca solist pe Liviu Prunaru. În partea a doua a serii, publicul va asculta „Dansurile simfonice”, op. 64, de Edvard Grieg, lucrare prezentată în primă audiție în programul Filarmonicii ieșene. Finalul stagiunii este programat vineri, 26 iunie, printr-un concert vocal-simfonic extraordinar dirijat de Cristian Mandeal, cu pianista Oxana Corjos și Corul academic „Gavriil Musicescu”.

Investiție de peste 106 milioane de lei

Stagiunea care se apropie de final a adus la Iași dirijori și soliști importanți, concerte simfonice, vocal-simfonice, camerale și evenimente organizate în mai multe spații ale orașului. Pentru programele de mari dimensiuni, Casa de Cultură a Studenților a rămas principala scenă. Instituția și-a păstrat un nucleu stabil de melomani, chiar dacă orchestra nu și-a putut folosi sala proprie. Publicul s-a adaptat schimbărilor de locație, concertelor desfășurate în spații împrumutate și distanței dintre sediul administrativ și scena pe care evoluează orchestra. Este una dintre vulnerabilitățile culturale majore ale Iașului: o filarmonică importantă, cu tradiție și ansambluri valoroase, funcționează de ani buni fără acces la principala sa sală de concerte.

Sediul Filarmonicii „Moldova” este în lucrări de reabilitare și modernizare. Devizul general actualizat al investiției ajunge la 106.56 milioane de lei, inclusiv TVA. Proiectul Filarmonicii a fost inclus și într-un program mai amplu de regenerare a zonei centrale a Iașului.

La sfârșitul lunii martie 2026, stadiul lucrărilor depășise 50%, iar redeschiderea sediului este estimată pentru anul 2027. Proiectul vizează sala mare de concerte, sălile de repetiții, spațiile tehnice, birourile și anexele instituției. Înainte de închiderea pentru lucrări, Sala „Ion Baciu” avea 560 de locuri, iar Sala „Gavriil Musicescu” aproximativ 300 de locuri.

Miza investiției depășește restaurarea unei clădiri istorice. O sală proprie influențează calitatea acustică, organizarea repetițiilor, programarea concertelor, atragerea marilor artiști și posibilitatea desfășurării unor festivaluri de anvergură.

Până la finalizarea proiectului, Filarmonica „Moldova” continuă să cânte într-o formulă provizorie, susținută de un public care a urmat orchestra prin spațiile culturale ale orașului.

Dan DIMA