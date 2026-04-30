* George-Teodor Obadă, doctorand în inginerie biomedicală și științe imagistice la King’s College London, a câștigat Premiul I la Premiile Sir George Iacobescu pentru Excelență Academică 2026 * cercetarea sa dezvoltă metode bazate pe inteligență artificială și modele computaționale pentru personalizarea tratamentului bolilor cardiovasculare, prin crearea unor „copii digitale” ale inimii fiecărui pacient * este al doilea an când distincția este adjudecată de un ieșean, anul trecut fiind câștigată de Daria Turculeț

Un tânăr format la Iași a ajuns în prim-planul elitei academice românești din Regatul Unit. Absolvent al Colegiului Național Iași, George-Teodor Obadă, doctorand în inginerie biomedicală și științe imagistice la King’s College London, a câștigat Premiul I la Premiile „Sir George Iacobescu pentru Excelență Academică 2026”, competiție dedicată doctoranzilor români din Marea Britanie.

Finala a fost organizată de Ambasada României în Regatul Unit și a reunit tineri cercetători români din universități britanice de prestigiu. Competiția, ajunsă la a doua ediție, s-a desfășurat după modelul internațional „Three Minute Thesis Competition”, în care finaliștii trebuie să își prezinte cercetările doctorale în maximum trei minute, clar, convingător și fără exces de limbaj tehnic.

Premiul I a avut o valoare de 9.000 de lire sterline, Premiul al II-lea a fost de 7.000 de lire sterline, iar premiile speciale au fost în valoare de câte 3.000 de lire sterline.

Premiul al II-lea a fost obținut de Teodora Popa, doctorandă la UCL Institute for Women’s Health, pentru o cercetare în medicina reproductivă privind relația dintre dezechilibrul cromozomial și dezvoltarea embrionară umană pre-implantată in vitro. Au fost acordate și premii speciale unor doctoranzi români care studiază la University College London, University of Leeds, University of Manchester, University of Edinburgh, University of Cambridge, University of Sheffield și University of Surrey.

Pentru George-Teodor Obadă, Premiul I a venit pentru o temă aflată la granița dintre medicină, inteligență artificială și inginerie biomedicală. Cercetarea sa urmărește personalizarea tratamentului bolilor cardiovasculare prin metode computaționale și prin crearea unor „copii digitale” ale inimii fiecărui pacient.

„Copii digitale” ale inimii, pentru tratamente mai precise

Ideea centrală a cercetării este una cu impact medical major: fiecare pacient ar putea beneficia, în viitor, de o reprezentare digitală a propriei inimi. Pe baza acestor modele, medicii ar putea înțelege mai bine particularitățile bolii, evoluția acesteia și opțiunile de tratament potrivite fiecărui caz.

Într-o zonă medicală în care deciziile rapide și precise pot salva vieți, cercetarea lui George-Teodor Obadă se înscrie în direcția medicinei personalizate. Nu mai este vorba doar despre tratarea unei boli după scheme generale, ci despre adaptarea intervenției la organismul fiecărui pacient.

Doi ani la rând, Premiul I merge către tineri cercetători ieșeni

Reușita lui George-Teodor Obadă are și o continuitate remarcabilă pentru Iași. La ediția precedentă, Premiul I al competiției a fost câștigat tot de o ieșeancă, Daria Turculeț, doctorandă la University of Oxford, prezentă și în acest an la eveniment, unde a vorbit despre ce a însemnat pentru ea câștigarea ediției 2025.

Astfel, două ediții consecutive ale Premiilor „Sir George Iacobescu pentru Excelență Academică” au adus în prim-plan tineri cercetători legați de Iași.

Juriu cu nume importante din mediul academic, diplomatic și profesional

În acest an, juriul a fost format din Sir George Iacobescu, ambasadoarea Laura Popescu, prof. Liviu Matei, directorul Școlii de Educație, Comunicare și Societate al King’s College London, prof. Roger Davies, profesor emerit în astrofizică la University of Oxford, prof. Corneliu Bjola, coordonatorul Oxford Digital Diplomacy Research Group al University of Oxford, Dana Denis-Smith OBE, vicepreședinte adjunct al Law Society, și dr. Samuel Marușca, cercetător și policy official la HM Treasury.

Deliberarea a fost dificilă, mai ales prin relevanța temelor abordate și prin potențialul acestora de a genera impact real asupra societății.

Sir George Iacobescu, co-fondator al Canary Wharf și unul dintre cei mai cunoscuți români din diaspora, i-a îndemnat pe tineri să își păstreze identitatea și legătura cu România, indiferent unde îi poartă traseul profesional.

Maura ANGHEL