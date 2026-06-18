Jucării, cărți, jocuri și dulciuri au ajuns, la final de an școlar, la copiii din Erbiceni și Bojila, prin generozitatea unor donatori ieșeni, a elevilor de la Liceul UAIC și a Asociației Edulink. Darurile au fost oferite în cadrul unui moment plin de emoție, joc și întrebări despre școală, vacanță și visurile copiilor.

Ultimele zile de școală au adus mii de bucurii la Școala Erbiceni și în comunitatea Parohiei Bojila. Copiii au primit jucării, cărți, jocuri și dulciuri oferite de donatori din Iași, de elevii Liceului UAIC și de Asociația Edulink. Dincolo de valoarea materială a darurilor, întâlnirea a fost o lecție despre generozitate, solidaritate și grija față de ceilalți. Fiecare obiect oferit a purtat cu el gândul unui om care a dorit să transforme finalul anului școlar într-o amintire frumoasă.

Pentru ca momentul să fie și mai atractiv, darurile au fost oferite printr-o tombolă pregătită special pentru copii. Aceștia au ales un număr de pe o roată virtuală Wordwall, au răspuns la câte o întrebare și au descoperit apoi cadoul care le fusese destinat.

„Am făcut tombolă. A fost un Wordwall cu «Gânduri la sfârșit de an școlar». Fiecare cadou de la dumneavoastră a avut un număr. Copilul a ales numărul de pe Wordwall, a răspuns la întrebare și apoi a primit cadoul cu numărul respectiv, o carte și ceva dulce”, a povestit prof. înv. Andreea Dascălu, cea care le este mereu alături copiilor.

Cărțile, daruri care continuă să crească

Printre cele mai importante daruri oferite s-au numărat cărțile. Copiii au fost încurajați să citească povești în timpul vacanței, să descopere personaje și lumi noi, dar și să scrie, la rândul lor, despre lucrurile pe care le trăiesc, le visează sau le imaginează. Lectura poate deveni, astfel, nu doar o activitate pentru timpul liber, ci și o cale prin care copiii își dezvoltă vocabularul, creativitatea și încrederea în propriile idei. Pentru un copil, o carte primită cu drag poate fi începutul unei prietenii care durează ani. Poate fi povestea care îl ajută să înțeleagă lumea, să își recunoască emoțiile sau să creadă că și vocea lui merită ascultată.

Vacanța Mare a început cu bucurie și încredere

Copiii au pășit în Vacanța Mare cu brațele pline de daruri, dar mai ales cu bucuria de a fi fost văzuți, ascultați și încurajați. Întrebările de pe Wordwall le-au oferit prilejul să vorbească despre anul școlar încheiat, despre lucrurile învățate și despre dorințele lor pentru lunile de vară.

Ziua festivă de la Erbiceni și Bojila a arătat că finalul anului școlar poate însemna mai mult decât încheierea cursurilor. Poate fi o sărbătoare a copilăriei, a generozității și a legăturilor construite între școală, familie, parohie și comunitate.

Încurajați să citească, să scrie și să își exprime gândurile, copiii au intrat în vacanță cu încrederea că școala va rămâne mereu un loc în care vor putea învăța, visa și, mai ales, vor putea fi ei înșiși.

Maura ANGHEL