Guvernul menține actualele prețuri ale medicamentelor

Ministerul Sănătății a decis, din nou, să amâne actualizarea prețurilor medicamentelor incluse în Catalogul Național al Prețurilor Medicamentelor (Canamed), astfel că prețurile aflate acum în vigoare vor rămâne neschimbate până cel târziu la 31 martie 2027.

Decizia a fost oficializată prin Ordinul ministrului Sănătății nr. 707/2026, publicat în Monitorul Oficial, și modifică prevederile Ordinului nr. 368/2017 privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman.

Este a doua amânare consecutivă a procesului de corecție anuală a prețurilor. Ultima actualizare a avut loc la 1 ianuarie 2025, iar autoritățile prelungiseră anterior valabilitatea acestor prețuri până la 31 decembrie 2026. Acum, termenul este împins cu încă trei luni, până la sfârșitul lunii martie 2027.

Potrivit Ministerului Sănătății, motivul principal al deciziei îl reprezintă implementarea unui amplu proiect de digitalizare care va schimba complet modul în care sunt administrate și actualizate prețurile medicamentelor din România.

Se lucrează la un nou sistem informatic

Autoritățile lucrează la dezvoltarea unui sistem informatic modern care va integra Catalogul Național al Medicamentelor (Canamed) cu Nomenclatorul medicamentelor administrat de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR). Noua platformă va permite actualizarea automată a datelor, verificarea în timp real a informațiilor și reducerea erorilor generate de procesele manuale.

Reprezentanții ministerului susțin că declanșarea unei noi corecții a prețurilor înainte de finalizarea acestui sistem ar presupune un consum important de resurse și ar putea crea probleme de compatibilitate între vechile și noile baze de date. De asemenea, există riscul apariției unor neconcordanțe în procesul de migrare a informațiilor și al dublării activităților administrative.

În aceste condiții, Ministerul Sănătății consideră că este mai eficient ca noua corecție anuală să fie realizată după finalizarea reformei digitale și după adoptarea unei metodologii actualizate de calcul al prețurilor.

Conform ordinului publicat în Monitorul Oficial, prețurile maximale aprobate în Canamed și cele din Catalogul public vor rămâne valabile până la intrarea în vigoare a noului ordin de actualizare, dar nu mai târziu de 31 martie 2027.

Se aplică prețurile prevăzute în Catalogul public

Prețurile stabilite în Canamed sunt obligatorii pentru deținătorii autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor, distribuitorii angro, spitalele, farmaciile și ceilalți furnizori de servicii medicale aflați în relații contractuale cu Ministerul Sănătății, Casele de Asigurări de Sănătate și direcțiile de sănătate publică.

În cazul farmaciilor și al operatorilor care nu au contracte cu sistemul public de sănătate, se aplică prețurile prevăzute în Catalogul public.

Practic, prin această decizie, Guvernul menține pentru încă o perioadă actualele prețuri ale medicamentelor, mizând pe faptul că noul sistem digital va permite, din primăvara anului 2027, o administrare mai rapidă, mai transparentă și mai eficientă a întregului mecanism de stabilire a prețurilor. Nicoleta ZANCU