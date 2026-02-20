Hainele și mobila „la mâna a doua” devin semn de statut în capitala Moldovei

* second-hand-ul nu mai e doar despre „ieftin”, ci despre selecție, brand, poveste și sustenabilitate * de la garderobe curate, cu etichete bune, până la piese de mobilier vintage importate, „pre-owned”-ul urcă în ierarhia socială: cine cumpără, de ce și cum se schimbă orașul când recommerce-ul devine cool

În urmă cu un deceniu, „second-hand” era o etichetă defensivă: cumpărai pentru că nu-ți permiteai altceva. În 2026, în Iași, începe să funcționeze invers: o parte din public cumpără la mâna a doua tocmai pentru că își permite să aleagă. Nu mai caută „cel mai ieftin”, ci „cel mai bun raport între calitate, unicitate și preț” — iar asta schimbă inclusiv statutul social al obiectelor purtate sau folosite înainte de altcineva.

Fenomenul are două motoare mari. „Primul e economic: presiunea pe bugete împinge consumul spre alternative inteligente. Al doilea e cultural: generațiile tinere transformă recommerce-ul într-un gest de identitate -- am gust, dar nu sunt prizonierul prețului de raft”, explică sociologii. Se vorbește deja despre dublarea vânzărilor de produse second-hand în ultimii ani și despre faptul că peste 40% dintre Gen Z și millennials cumpără astfel de bunuri o dată la câteva luni.

În Iași, schimbarea se vede cel mai bine în două zone aparent diferite, dar unite de aceeași idee: „premium, dar pre-owned”.

Pe zona de haine, „premium” înseamnă selecție: branduri bune, materiale mai solide, piese rare, uneori vintage, cumpărate pentru stil, nu pentru compromis. În zona de mobilă, „premium” înseamnă design și durabilitate: lemn masiv, piese recondiționate, obiecte cu patină care arată ca în reviste, dar la un preț mai accesibil. „Nu întâmplător apar și în Iași showroom-uri care comunică direct această promisiune: mobilier second-hand/outlet, vintage și antic, adus din afară, cu stocuri care se schimbă periodic”, spune Alina Cărare, agent de vânzări în zona outlet.

Rușinea dispare. În locul ei apare mândria descoperirii

Statutul, în 2026, nu mai e doar despre a plăti mult, ci despre a alege bine. Într-o cultură urbană în care estetica se consumă pe Instagram, o geantă cumpărată „pre-owned” poate avea aceeași valoare de semnalizare ca una nouă — ba uneori mai mare: sugerează că știi piața, ai răbdare să cauți și ai criterii. La fel, o bibliotecă din lemn masiv sau un fotoliu vintage pot spune „am gust” mai clar decât un set standard luat la promoție.

Mai e și stratul „moral” al alegerii. Europa vorbește tot mai apăsat despre deșeurile textile, dar și regulile se întăresc: discuțiile despre responsabilitatea extinsă a producătorilor (EPR) pentru textile și presiunea pe fast-fashion fac ca „reutilizarea” să nu mai fie un moft, ci o direcție de politică publică.

În Iași, toate aceste tendințe se întâlnesc cu o realitate simplă: oraș universitar, cu public tânăr, conectat la trenduri, dar și cu bugete atent calibrate. „Rezultatul e un tip nou de consumator: cumpără second-hand, dar nu orice. Vrea curat, verificabil, prezentabil. Vrea poveste și calitate. Și, mai ales, vrea să simtă că a făcut o alegere inteligentă, nu una impusă. Asta schimbă și piața. Comercianții care rezistă nu sunt cei care mizează pe grămezi, ci cei care mizează pe selecție, recondiționare, prezentare, fotografie bună, livrare”, a continuat Alina Cărare. „Second-hand premium” nu e doar o etichetă; e un standard nou de vânzare: triere, autenticitate, stare, context.

Poate cea mai interesantă schimbare e una psihologică. Rușinea dispare. În locul ei apare mândria descoperirii: „am găsit o piesă rară”, „am economisit fără să renunț la calitate”, „am redus risipa”. Clara DIMA