Coincidență sau nu, toate județele aflate sub supraveghere specială sunt concentrate în estul țării: Iași, Bacău, Botoșani, Vaslui, Vrancea, Suceava, Neamț și Galați

Un virus rar, periculos și puțin cunoscut reaprinde temerile epidemiologilor în România, iar cele mai multe semnale de alarmă vin chiar din regiunea Moldovei! Hantavirusul - infecția transmisă de rozătoare care poate provoca afectare renală severă și complicații hemoragice - continuă să apară în statisticile sanitare, iar autoritățile monitorizează atent evoluția cazurilor.

Potrivit Institutul Național de Sănătate Publică, în perioada 2023–2026 au fost confirmate 15 cazuri de infecție cu hantavirus în România, cele mai multe fiind înregistrate în județele din Moldova. Datele oficiale arată o creștere constantă a numărului de îmbolnăviri: patru cazuri în 2023, trei în 2024, șapte în 2025 și deja un caz confirmat în 2026.

Coincidență sau nu, toate județele aflate sub supraveghere specială sunt concentrate în estul țării: Iași, Bacău, Botoșani, Vaslui, Vrancea, Suceava, Neamț și Galați. Specialiștii spun că această distribuție nu este întâmplătoare, întrucât zonele rurale, depozitele agricole și apropierea de habitatele rozătoarelor cresc riscul expunerii populației.

Boala se transmite prin contactul cu excrețiile rozătoarelor infectate, iar contaminarea poate avea loc chiar și prin simpla inhalare a particulelor provenite din urina sau fecalele uscate ale animalelor. Mai grav, simptomele inițiale pot părea banale - febră, stare generală alterată — însă evoluția poate deveni rapid severă, cu afectare renală și manifestări hemoragice alarmante.

Autoritățile sanitare încearcă să calmeze populația și susțin că riscul pentru populația generală rămâne redus. Totuși, faptul că virusul reapare constant în județele Moldovei și că monitorizarea este menținută la nivel regional ridică numeroase semne de întrebare.

În paralel, atenția internațională a fost atrasă de focarul apărut la bordul unei nave de croazieră din Oceanul Atlantic, unde mai multe cazuri de infecție au fost investigate. Chiar dacă experții subliniază că hantavirusul nu se transmite de la om la om, simpla asociere cu un focar internațional a reaprins temerile legate de bolile zoonotice și de vulnerabilitatea sistemelor sanitare.

Medicii insistă că cea mai eficientă metodă de protecție rămâne evitarea contactului cu rozătoarele și igienizarea atentă a spațiilor unde acestea ar putea fi prezente. În zonele rurale, în poduri, magazii, pivnițe sau depozite agricole, riscul poate crește considerabil dacă nu sunt respectate măsurile de prevenție.

Un virus rar, tăcut și greu de depistat devine astfel un nou motiv de îngrijorare pentru regiunea Moldovei, unde autoritățile sanitare mențin vigilența la cote ridicate. Nicoleta ZANCU