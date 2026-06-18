Mănăstiri fortificate, păduri protejate, fosile vechi de milioane de ani și locuri legate de marile Uniri ale românilor se află la câțiva kilometri de Iași. Bârnova nu duce lipsă de monumente, rezervații sau povești. Îi lipsește însă traseul care să le adune într-o experiență coerentă. Între Vișan, Păun, Pietrărie și satul Bârnova se află un patrimoniu capabil să schimbe harta culturală a zonei Iașului.

Pentru mulți ieșeni, Bârnova înseamnă pădure, case noi și câteva locuri de agrement. Dincolo de această imagine se află însă un teritoriu în care istoria, spiritualitatea și natura se suprapun aproape la fiecare pas. Comuna are mai multe bijuterii răspândite prin sate, uneori slab semnalizate și rareori prezentate ca părți ale aceleiași povești.

Drumul Unirii începe sub un castan

În satul Vișan se păstrează unul dintre cele mai importante simboluri unioniste din apropierea Iașului. Castanul Unirii a fost declarat monument istoric și monument al naturii, fiind legat de întâlnirea din 25 mai 1856, când mai mulți susținători ai unirii Moldovei cu Țara Românească s-ar fi adunat în grădina generalului Chersin. Locul are forța unei povești naționale, dar rămâne în afara principalelor trasee dedicate Unirii. Turiștii care ajung în Piața Unirii, la Muzeul Unirii sau la Palatul lui Alexandru Ioan Cuza de la Ruginoasa află rareori că o parte din pregătirea momentului 1859 poate fi urmărită și la Vișan. La mică distanță, domeniul familiei Ion Inculeț deschide o altă filă a istoriei. Aici se află biserica în care sunt înmormântați Ion Inculeț și soția sa, Ruxandra, precum și o rezervație de aproximativ 2,5 hectare, traversată de pârâul Bârnova. Cele două locuri ar putea forma un „Drum al Unirilor”, de la pregătirea actului din 1859 la personalitatea unuia dintre oamenii decisivi pentru Unirea Basarabiei cu România.

Mănăstirea ridicată din piatra unei mări dispărute

Mănăstirea Bârnova este cel mai important monument istoric al comunei. Construită începând din timpul domnitorului Miron Barnovschi și terminată ulterior de Eustratie Dabija, mănăstirea păstrează aspectul unei fortificații ascunse în Codrii Iașilor. Zidul incintei a fost ridicat din calcar extras de la Repedea. Este un detaliu care unește, într-o singură construcție, patrimoniul religios și istoria geologică a locului. De aici, traseul ar putea continua spre Mănăstirea Piatra Sfântă din satul Pietrărie, cunoscută și ca Schitul lui Tărâță. Așezământul își leagă începuturile de anul 1721, iar în timpul epidemiei de ciumă din secolul al XVIII-lea ar fi funcționat ca loc de izolare și îngrijire a bolnavilor. În satul Păun se află și Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, ridicată în 1812. În cimitirul bisericii se păstrează un monument dedicat militarilor care au murit pe front în 1917, realizat de sculptorul ieșean Salvador Scutari.

Pădurea care păstrează urmele unei mări

Partea naturală a traseului ar putea începe la Rezervația Geologică și Paleontologică Repedea. Pe o suprafață de peste patru hectare se păstrează scoici pietrificate și fosile de moluște vechi de aproximativ 10 milioane de ani, din vremea în care zona era acoperită de Marea Sarmatică.

Repedea este una dintre cele mai valoroase lecții de geologie în aer liber din apropierea Iașului. Cu toate acestea, numeroși vizitatori ajung aici pentru panoramă, fără să înțeleagă ce reprezintă rocile și fosilele de sub pașii lor. Rezervația face parte dintr-un teritoriu natural mult mai amplu. Situl Natura 2000 Pădurea Bârnova–Repedea se întinde pe peste 12.200 de hectare și protejează habitate forestiere și specii de interes european.

Harta care ar putea schimba Bârnova

Bârnova nu are nevoie să inventeze obiective turistice. Le are deja. Are nevoie să le unească.

O hartă culturală ar putea propune trei trasee: unul dedicat Unirilor, unul al mănăstirilor și monumentelor istorice și unul al pădurii și geologiei. Fiecare ar trebui să includă distanțe, durate, locuri de oprire, reguli pentru ariile protejate și informații accesibile prin coduri QR.

Un asemenea proiect nu ar presupune doar desenarea unor puncte pe o hartă. Ar însemna indicatoare coerente, trasee pietonale și pentru biciclete, ghidaje, povești documentate și legături între administrație, proprietarii monumentelor, specialiști și comunitatea locală.

Clara DIMA