Hepatita B și C, depistate gratuit în comunități din Iași

* screeningul pentru bolile hepatice cronice a ajuns în comune, centre sociale și comunități greu accesibile din județul Iași * în luna iunie, patru campanii au oferit servicii gratuite pentru 123 de persoane aflate în situații de vulnerabilitate

În județul Iași, prevenția medicală a coborât din cabinete și a ajuns direct în comunități. În luna iunie 2026, echipele proiectului LIVE(RO)4 NORD-EST – Program regional de prevenire, screening și diagnostic al pacienților cu boli hepatice cronice au desfășurat patru campanii integrate de informare, înscriere și screening pentru hepatitele virale B și C. Acțiunile au avut loc în comuna Probota, la Centrul de Urgență pentru Recuperare și Integrare Socială „C.A. Rosetti” Iași, în comuna Plugari și în cadrul unei campanii dedicate beneficiarilor Asociației Naționale a Surzilor din România – Filiala Iași și ai Centrului Regional de Integrare Iași.

În total, 123 de persoane au fost înregistrate și au beneficiat de servicii gratuite: informare, consiliere, consultație de prevenție, testare rapidă pentru hepatitele B și C, recoltare de probe biologice și orientare medicală, acolo unde a fost nevoie.

Testare pentru cei care ajung greu la medic

Campaniile s-au adresat unor categorii pentru care accesul la servicii medicale este adesea dificil: beneficiari ai venitului minim garantat, persoane fără venituri, persoane cu dizabilități, adulți fără adăpost, persoane din comunități marginalizate, persoane cu deficiențe de auz și refugiați din Ucraina.

Prima acțiune a avut loc în comuna Probota. Acolo, 11 persoane aflate în situații de vulnerabilitate socială au beneficiat de informare și consiliere privind prevenirea bolilor hepatice cronice, testare pentru hepatitele virale B și C și prelevare de probe biologice pentru investigații suplimentare. Proiectul a continuat la Centrul de Urgență pentru Recuperare și Integrare Socială „C.A. Rosetti” Iași, serviciu aflat în subordinea Direcției de Asistență Socială Iași. Activitatea a început cu o sesiune de informare susținută de experții Asociației Române Anti-SIDA – ARAS, urmată de înscrierea persoanelor eligibile în program și de accesul la servicii medicale gratuite.

La finalul campaniei, 36 de beneficiari ai Centrului „C.A. Rosetti” au fost înregistrați în proiect. Pentru mulți dintre ei, sprijinul oferit a însemnat nu doar o testare, ci și un prim pas către un traseu medical mai clar.

Plugari, cea mai mare campanie a lunii

Cea mai numeroasă acțiune a fost organizată la sediul Primăriei Comunei Plugari. În total, 47 de persoane cu domiciliul într-o zonă marginalizată și/sau fără venituri au beneficiat de activitățile proiectului. Participanții au primit informare și consiliere, au fost înregistrați în grupul țintă, au beneficiat de prima consultație preventivă oferită de medicul de familie afiliat proiectului și de servicii de laborator.

Campania s-a bucurat de o mobilizare bună la nivelul comunității, realizată cu sprijinul autorităților locale și prin implicarea primarului comunei Plugari. Colaborarea dintre echipele medicale, specialiștii proiectului și administrația locală a făcut posibil ca serviciile de prevenție să ajungă mai aproape de oamenii care au cea mai mare nevoie de ele.

Campanie adaptată pentru persoane cu deficiențe de auz și refugiați

Cea de-a patra campanie s-a adresat beneficiarilor Asociației Naționale a Surzilor din România – Filiala Iași și ai Centrului Regional de Integrare Iași. În cadrul acțiunii au fost înscrise 29 de persoane: persoane cu deficiențe de auz și refugiați din Ucraina. Activitatea a fost organizată într-un mediu accesibil și adaptat nevoilor de comunicare ale participanților. Pentru ca informațiile medicale să fie înțelese corect, au fost prezenți un interpret în limbaj mimico-gestual și un traducător de limbă rusă. Pentru unii beneficiari, campania a fost prima oportunitate de a beneficia gratuit de testare pentru hepatitele virale. LIVE(RO)4 NORD-EST este implementat de Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, în parteneriat cu Asociația Română Anti-SIDA – ARAS și Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” Iași.

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