Hoții de lemne prind curaj. Justiția n-are chef de ei!

* chiar dacă sunt prinşi în flagrant, hoții nu riscă mare lucru * din cele 38 dosare aflate în acest an pe rolul instanţelor din judeţ, în unul singur s-au pronunţat condamnări, şi acestea cu suspendare * în rest, amânări peste amânări, o încetare a procesului penal şi o renunţare la urmărirea penală

De ani buni, mass-media se arată indignată de amploarea luată de defrişările ilegale. În colimator sunt luate doar marile firme de exploatare a lemnului. Cetăţenii ce acţionează pe cont propriu în pădurile ţării sunt ignoraţi nu doar de presă, ci şi de către magistraţi. Elocvent e ceea ce se întâmplă la Iaşi, unde dosarele având ca obiect „infracţiuni la regimul silvic” ori „tăiere ilegală de arbori” trenează cu anii. Sunt procese vechi de 7-8 ani şi nu s-a ajuns la niciun deznodământ. Cum e cazul celor 107 inculpaţi de la Ţibana, dar aici întârzierea e inevitabilă. Foarte dificil de audiat toţi inculpaţii, nu încap într-o sală de judecată. În rest, e vorba, în principal, de lipsa interesului public. Pagube relativ mici, de multe ori autorii rămân necunoscuţi sau intervine prescripţia.

Mai există şi cetăţeni ce au ajuns inculpaţi în asemenea dosare din pricina neglijenţei şi nepăsării.

Un cioban şi-a scăpat turma la păşunat puieţi de tei, frasin şi stejar. Dezastru silvic...

Inculpatul D.L. a fost trimis în judecată la sfârşitul anului 2018, iar acum a scăpat definitiv de proces. Cioban de profesie, el a fost acuzat de către cei de la Ocolul Silvic Răducăneni că ar fi produs un prejudiciu de aproape 2.000 lei, scăpându-şi turma la păşunat printre puieţi de tei, frasin şi stejar. Aproximativ 600 oi şi capre au distrus irecuperabil 590 copăcei.

Partea reclamantă a tot încercat, de-a lungul timpului, să dovedească faptul că D.L. a ieşit intenţionat cu turma la păşunat printre arbuşti. Ciobanul a negat mereu, până l-a urmă instanţa a fost de acord c versiunea pădurarilor, dar mult prea târziu. A intervenit prescripţia şi, prept urmare, s-a decis încetarea procesului penal.

Unul din cei trei inculpaţi n-a avut avocat. Au scăpat cu toţii

A.M.S., V.M.M. şi I.C. au fost trimişi în judecată la începutul acestui an, ei fiind inculpaţi pentru „tăiere ilegală de arbori” şi „furt de arbori” dintr-o pădure din sud-vestul judeţului. Indivizii au acţionat în patru rânduri, pagubele au fost destul de însemnate, anchetatorii au avut suficiente dovezi, lucrurile păreau să se îndrepte către o condamnare. Poate chiar una cu executare.

Însă, o mică neglijenţă a procurorului de caz a dat totul peste cap. În timpul audierilor, I.C. n-a fost asistat de un avocat, nici măcar de către unul din oficiu, dosarul a trecut totuşi de camera preliminară, dar s-a oprit la judecata pe fond. Magistraţii au sesizat scăparea procurorului şi, după trei termene ale procesului, au desfiinţat integral încheierea finală de cameră preliminară, constatând nulitatea absolută a procedurii. N-a scăpat numai I.C., ci şi ceilalţi tovarăşi ai lui.

Pădurarul a achitat prejudiciul din propriul buzunar. S-a săturat să tot aştepte prinderea infractorului

Au trecut şase ani de când pădurarul N.M. a descoperit, cu ocazia unei patrulări de rutină, că tocmai fusese tăiat un carpen cu diametrul trunchiului de 26 centimetri. A sesizat poliţia, au început cercetările, a trecut vremea şi niciun indiciu care să permită identificarea făptaşului. Sătul să tot aştepte, pădurarul a achitat prejudiciul din propriul buzunar. Drept urmare, procurorul a propus renunţarea la urmărirea penală. Magistraţii i-au admis soluţia: „că prin urmările produse faptele au adus o atingere minimă valorilor sociale ocrotite de legea penală şi constată că desfăşurarea în continuare a procesului penal ar implica cheltuieli vădit disproporţionate prin raportare la urmările produse, situaţia de fapt fiind redată în ordonanţa procurorului”.

Fără altă sursă de venit, patru săteni au furat lemne cu căruţa. Le-au vândut pe bani frumuşei

Singura condamnare pentru infracţiuni la regimul silvic datează din 14 august. Un dosar cu patru inculpaţi, toţi din satul Vadu Vejei, comuna Ţibana, care, în perioada iunie-iulie 2019 au mers cu căruţele şi drujbele la tăiat şi furat arbori din pădure.

Au pus la pământ 80 copaci, i-au curăţat bine de crengi şi i-au vândut în sat, încasând de la muşterii aproape 2.000 lei. La ultimul transport, au fost prinşi în flagrant, li s-a deschis dosar penal, au fost audiaţi toţi cei care cumpăraseră lemne, rechizitoriul a ajuns în instanţă relativ repede, în 2021, un an mai târziu inculpaţii au recunoscut săvârşirea faptelor, dar procesul a fost tărăgănat până în vara acestui an. Doi dintre inculpaţi au scăpat prin prescripţie, ceilalţi doi fiind condamnaţi la câte un an cu suspendare. Dacă procesul ar mai fi durat două luni, scăpau şi ei, tot prin prescripţie.

***

Concluzia e clară: ieşenii pot tăia ilegal arbori fără nicio teamă, chiar dacă sunt prinşi în flagrant, nu riscă mare lucru. Marcel FLUERARU