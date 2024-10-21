Iașul a găzduit cel mai mare congres de chirurgie cardiovasculară și toracică din Europa

Congresul Societății Euro-Asiatice de Chirurgie Cardiovasculară și Toracică (EABM), desfășurat la Iași între 17 și 20 octombrie 2024, a adus împreună 674 de participanți din 38 de țări, printre care 577 de profesioniști din domeniul medical și 97 de reprezentanți ai firmelor. Evenimentul, organizat sub președinția prof. univ. Dr. Grigore Tinică, directorul Institutului de Boli Cardiovasculare Iași, a fost un real succes, contribuind semnificativ la promovarea României ca un important centru de dialog și schimb de cunoștințe în chirurgia cardiovasculară la nivel internațional.

Evenimentul a cuprins 58 de sesiuni științifice care au abordat subiecte esențiale pentru profesioniștii din chirurgia cardiovasculară și toracică, din care 41 de sesiuni de conferințe, două sesiuni de e-postere pentru medici, două sesiuni de comunicări orale dedicate asistenților medicali, șase sesiuni de prezentări orale și patru simpozioane satelit susținute de partenerii din industria medicală. Totodată, participanții au avut ocazia de a-și dezvolta abilitățile practice prin intermediul celor trei workshopuri desfășurate zilnic.

În total, 207 vorbitori din 38 de țări (105 din România și 102 din străinătate) au susținut 327 de prezentări științifice, acoperind diverse teme de interes din domeniul medical. Participanții au avut ocazia să exploreze un spectru larg de subiecte, de la provocările zilnice din sălile de operație până la cele mai recente inovații tehnologice. Diversitatea temelor a reflectat atât complexitatea chirurgiei cardiovasculare, cât și diferențele de abordare și de acces la tehnologie între țările participante. Printre subiectele discutate s-au numărat soluții inovatoare pentru tratamentul insuficienței cardiace și al bolilor congenitale ale inimii, chirurgia minim invazivă, tehnologiile robotice avansate, precum și managementul complicațiilor chirurgicale și al transfuziei de sânge în intervențiile cardiovasculare. În plus, s-au discutat și aspecte legate de utilizarea inteligenței artificiale în medicină, în special în diagnosticare și personalizarea tratamentelor.

Una dintre temele centrale ale congresului a fost necesitatea colaborării internaționale și a schimbului de cunoștințe pentru a face față provocărilor actuale în chirurgia cardiovasculară. Prof. univ. dr. Grigore Tinică a subliniat în cadrul sesiunii de închidere importanța acestui eveniment pentru comunitatea medicală:

„Congresul EABM 2024 a fost un prilej excepțional de a reuni experți recunoscuți din întreaga lume, care au împărtășit cunoștințe și experiențe valoroase. Am discutat nu doar despre ultimele inovații tehnologice, ci și despre provocările cu care ne confruntăm zilnic în sălile de operație. Diferențele de acces la tehnologie între țări reprezintă o problemă reală, iar aceste reuniuni ne ajută să învățăm unii de la alții, să dezvoltăm parteneriate internaționale și să găsim soluții comune pentru a îmbunătăți îngrijirea pacienților”. Un moment deosebit a fost decernarea Premiului Special „Acad. Prof. Dr. Doc. DHC Ioan Pop de Popa” doctorului Andrei Țăruș, în semn de recunoaștere pentru contribuțiile sale în cercetarea cardiovasculară, și a Premiului Special „Profesor Francis Robicsek” doctorului Ghenadie Eremița pentru excelența în cercetare și practică clinică. Acesta din urmă include un stagiu de formare finanțat pentru anul 2024-2025 la Institutul de Boli Cardiovasculare Iași. Manifestarea științifică a fost completată de o expoziție medicală de specialitate, unde 18 firme partenere de renume și 19 companii expozante din industria medicală au prezentat cele mai recente echipamente și soluții tehnologice. De la dispozitive pentru intervenții minim invazive până la tehnologii avansate de monitorizare a pacienților, expoziția a permis participanților să interacționeze direct cu reprezentanți ai companiilor și să descopere inovațiile care vor redefini chirurgia cardiovasculară.

Congresul EABM 2024 a confirmat încă o dată că viitorul medicinei este construit pe colaborare interdisciplinară și schimb de expertiză la nivel global. Specialiștii prezenți la Iași au avut oportunitatea unică de a interacționa cu lideri de opinie din întreaga lume, de a învăța din experiențele lor și de a împărtăși idei inovatoare care vor stimula dezvoltarea chirurgiei cardiovasculare și toracice.

Teona SOARE