Iașul depășește Clujul, Timișoara și Brașovul la spații verzi!

Iașul se numără printre cele mai verzi mari orașe din România, ocupând locul al treilea la nivel național după ponderea spațiilor verzi publice. O recentă analiză de specialitate arată că municipiul are aproximativ 9% din suprafață ocupată de spații verzi publice, fiind devansat doar de București și Craiova și lăsând în urmă orașe precum Cluj-Napoca, Brașov, Oradea, Constanța sau Timișoara.

Clasamentul vine într-un moment în care parcurile și zonele verzi au devenit unul dintre cele mai importante criterii pentru românii care își caută o locuință. Aproape jumătate dintre participanții la sondajul realizat de un portal imobiliar spun că existența spațiilor de recreere cântărește decisiv în alegerea cartierului în care vor să trăiască.

Potrivit datelor centralizate de Institutul Național de Statistică, Bucureștiul conduce clasamentul cu 18,9% spații verzi publice, urmat de Craiova, cu 12,8%. Iașul ocupă poziția a treia, cu 9%, un rezultat care îl plasează peste Oradea (5,8%), Cluj-Napoca (5,2%), Brașov (5%), Constanța (4,2%) și Timișoara (4,1%). La coada clasamentului se află Arad și Sibiu, unde spațiile verzi publice reprezintă doar aproximativ 2% din suprafața orașelor.

Media europeană este de 41%!

Paradoxal, în timp ce Bucureștiul este lider în România, Capitala este aproape de coada clasamentului european. Datele obținute prin programul Copernicus arată că doar 26% din suprafața Bucureștiului este acoperită de vegetație, ceea ce îl plasează abia pe locul 31 din 36 de capitale europene analizate. Media europeană este de 41%, iar orașe precum Oslo, Helsinki sau Vilnius au de două ori mai multe spații verzi decât Capitala României.

Specialiștii atrag atenția că nu este suficient ca un oraș să bifeze un anumit procent de spații verzi. Calitatea acestora este esențială. Arborii maturi reduc temperaturile în timpul verilor caniculare, filtrează particulele poluante și contribuie la diminuarea riscului de inundații, motiv pentru care dezvoltarea urbană ar trebui să pună accent pe vegetație bogată, nu doar pe suprafețe acoperite cu gazon.

Pentru Iași, clasarea pe locul al treilea în România reprezintă un avantaj important într-o perioadă în care tot mai mulți cumpărători își aleg locuința în funcție de apropierea de parcuri și de calitatea mediului urban. Totodată, rezultatul arată că municipiul are un avantaj clar în fața unor centre urbane considerate mai dezvoltate, precum Cluj-Napoca sau Timișoara, cel puțin din perspectiva spațiilor verzi publice. Daniel BACIU