Iașul devine capitala fotbalului juvenil!

* peste 1.000 de copii intră în lupta pentru trofeul Junior Poli Iași Trophy 2026

În doar câteva zile, Iașul va găzdui unul dintre cele mai mari și spectaculoase turnee dedicate fotbalului juvenil din regiune. Peste 1.000 de copii, zeci de echipe și sute de meciuri vor transforma terenurile din oraș într-o adevărată sărbătoare a sportului.

Între 19 și 21 iunie, respectiv 26 și 28 iunie, terenurile Complexului Sportiv „Emil Alexandrescu”, Stadionului Tineretului și Bazei Sportive USV Iași vor deveni scena primei ediții a Junior Poli Iași Trophy 2026, competiție care va reuni peste 1.000 de copii și zeci de echipe din întreaga țară.

„Pentru mine, cel mai important lucru nu este rezultatul de pe tabelă, ci experiența pe care fiecare copil o va avea. Fotbalul înseamnă disciplină, respect, muncă în echipă și curajul de a-ți urma visul. Îi felicit pe toți copiii care vor participa, pe antrenori, pe părinți și pe organizatori pentru implicarea lor. Împreună construim viitorul fotbalului și oferim tinerei generații oportunitatea de a crește prin sport”, a transmis Tibor Selymes, managerul Academiei Poli Iași.

Timp de două weekenduri, Iașul va fi capitala fotbalului juvenil. Pe teren vor fi mii de emoții, sute de goluri și nenumărate povești care abia încep.

Iașul va respira fotbal, iar pentru peste o mie de copii visul de a juca pe terenuri importante și de a concura într-un turneu de anvergură va deveni realitate. Un nou capitol pentru fotbalul juvenil ieșean este gata să înceapă.