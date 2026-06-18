Iașul devine centru al unei campanii medicale de amploare!

* caravana „Obezitatea este o boală” ajunge în Iași și atrage atenția asupra unei realități îngrijorătoare: mai puțin de 4 din 10 români au o greutate considerată sănătoasă, restul fiind supraponderali sau afectați de obezitate

Un proiect medical de amploare, lansat în Capitală, ajunge acum la Iași și transformă Palas Mall într-un punct-cheie al conștientizării publice privind una dintre cele mai răspândite afecțiuni ale secolului.

Caravana medicală „Obezitatea este o boală” a fost lansată inițial în București, cu ocazia Zilei Mondiale a Obezității, iar acum ajunge în Iași, unde este deschisă publicului în Palas Mall până pe 23 iunie.

Vizitatorii au acces la evaluări gratuite ale compoziției corporale și la consiliere nutrițională, într-un demers care încearcă să schimbe percepția asupra obezității din problemă individuală în boală complexă.

Campania atrage atenția asupra unei realități îngrijorătoare: mai puțin de 4 din 10 români au o greutate considerată sănătoasă, restul fiind supraponderali sau afectați de obezitate.

Datele prezentate subliniază faptul că obezitatea este o afecțiune cronică, cu implicații multiple și cu risc crescut de complicații pe termen lung.

Obezitatea, dincolo de cifre: o boală complexă

Specialiștii subliniază că obezitatea are cauze multiple — genetice, comportamentale, sociale și de mediu — și necesită abordare medicală personalizată, pe termen lung.

Deși scăderea în greutate poate fi obținută prin modificări ale stilului de viață, menținerea rezultatelor rămâne o provocare majoră, cu rate ridicate de recâștigare a kilogramelor pierdute în câțiva ani.

Organizațiile internaționale au recunoscut obezitatea drept boală cronică, asociată cu sute de complicații, iar campania ajunsă la Iași vine să întărească mesajul că prevenția, educația și intervenția medicală timpurie sunt esențiale. Nicoleta ZANCU