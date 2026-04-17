Iașul găzduiește concertul „O seară la Palat”. Orchestra Simfonică Națională „Teleradio-Moldova” urcă pe scena Palatului Culturii

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, în parteneriat cu „Teleradio Moldova” din Republica Moldova, propune publicului un nou reper cultural pentru seara de vineri, 17 aprilie 2026. De la ora 19.00, în Sala Voievozilor de la Palatul Culturii, va avea loc concertul „O seară la Palat”, susținut de Orchestra Simfonică Națională „Teleradio-Moldova”.

Evenimentul îi aduce în fața spectatorilor pe artiștii orchestrei naționale a companiei publice din Republica Moldova, sub bagheta dirijorului Andrei Zapșa. Programul anunțat include lucrări semnate de J.S. Bach, W.A. Mozart, George Enescu, G.F. Händel, Edvard Grieg, Georges Bizet, Gheorghe Mustea, Myroslav Skoryk și alți compozitori de referință, într-o seară gândită ca o întâlnire între muzică de mare clasă și dialog cultural peste Prut.

Reprezentanții Palatului Culturii spun că evenimentul își propune să ofere publicului o experiență artistică aparte și, în același timp, să pună în valoare colaborarea culturală dintre Iași și Republica Moldova. „Invităm publicul să se bucure de întâlnirea cu prestigioșii artiști din Republica Moldova și de această seară de excepție, dedicată muzicii și dialogului cultural”, a transmis Andrei Apreotesei, managerul Palatului Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași. Maura ANGHEL