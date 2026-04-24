Iașul informaticii de performanță: elevii ieșeni au urcat pe podium la unul dintre cele mai puternice turnee din Europa de Est

Iașul rămâne unul dintre centrele puternice ale informaticii școlare din România, iar rezultatele obținute de elevii ieșeni la International Advanced Tournament in Informatics confirmă o tradiție construită prin muncă, selecție dură și pregătire de nivel înalt. Competiția, cunoscută și sub numele de „Turneul de la Shumen”, după orașul bulgar unde se desfășoară în mod obișnuit, este considerată unul dintre cele mai prestigioase concursuri de informatică din Europa de Est.

Anul acesta, turneul s-a desfășurat online și a reunit 456 de elevi din 13 țări, împărțiți în două categorii: 163 de juniori, elevi de gimnaziu sau de clasa a IX-a, și 293 de seniori, elevi de liceu. Participarea se face pe bază de invitație, adresată echipelor naționale, iar fiecare țară poate trimite, de regulă, echipe oficiale pentru fiecare categorie, dar și echipe neoficiale provenite din centre de excelență sau orașe cu tradiție în informatică.

România a avut din nou o prezență solidă, obținând, la cea de-a XVII-a ediție a competiției, 6 medalii de aur și 2 medalii de argint. Printre medaliații cu aur s-a aflat și Andrei Nemțișor, elev la Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași și membru al programului Infogym „Hai la Olimpiadă” Iași, component al echipei naționale de juniori.

Din echipele naționale ale României au făcut parte doi elevi din Iași: Andrei Nemțișor, de la Colegiul Național „Costache Negruzzi”, în echipa națională de juniori, și Ilinca Rucsandra Radu, de la Colegiul Național Iași, membră în echipa națională de fete. De asemenea, profesorul Gorea Zamfir Claudiu Cristian, de la Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași, a coordonat echipa națională de seniori.

Iașul nu a fost prezent doar prin elevii incluși în loturile naționale. La competiție au participat și două echipe județene, înscrise online din laboratoarele Facultății de Informatică din Iași. Echipa Iași HLO/CEX InfoGym Seniors a fost formată din Dimitriu Flaviu, Buruiană Rareș, Tomiță Matei și Maftei Tudor, sub coordonarea profesoarei Emanuela Cerchez, cu sprijinul studentului Alin Răileanu. Echipa Iași HLO/CEX InfoGym Juniors i-a avut în componență pe Rușcanu Ștefan, Aramă Andrei, Olariu Iustin și Prodan Octavian, coordonator fiind lectorul Paul Diac, alături de studentul Andrei Ciobanu.

Rezultatele obținute de aceste echipe arată adâncimea bazei de selecție din județ. Andrei Aramă și Olariu Iustin, ambii de la Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, au obținut medalii de argint la juniori. Tot medalie de argint a obținut și Maftei Tudor, de la Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași, la seniori. La acestea se adaugă medaliile de bronz câștigate de Rușcanu Ștefan, de la Colegiul Național Iași, la juniori, și Dimitriu Flaviu, de la Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, la seniori.

Pentru Iași, aceste rezultate nu sunt doar o listă de premii, ci o confirmare a unui ecosistem educațional care funcționează: colegii naționale cu tradiție, profesori implicați, centre de pregătire, studenți care se întorc să lucreze cu generațiile mai mici și sprijin universitar prin Facultatea de Informatică. Într-un domeniu în care performanța se construiește devreme, prin ore de algoritmică, concursuri, simulări și selecții succesive, medaliile de la IATI devin un indicator al viitorului.

Iașul, oraș universitar și pol IT în regiunea Moldovei, își formează astfel nu doar viitorii olimpici, ci și viitorii specialiști ai unei economii în care competențele digitale devin decisive. Pentru elevii premiați, turneul este o etapă importantă înaintea competițiilor internaționale majore. Pentru școlile ieșene, este încă o dovadă că performanța în informatică nu apare întâmplător, ci se construiește în timp, prin continuitate, rigoare și profesori care știu să ducă talentul mai departe. Maura ANGHEL