Iașul magic al viitorului. Visele copiilor care transformă orașul

Într-o dimineață luminoasă de toamnă, când aerul proaspăt e amestecat cu mirosul castanelor coapte, curtea unui afterschool din Copoul Iașului răsună de râsete și vocile vesele ale copiilor. Între o alergare și alta, printre șotron și joaca de-a prinselea, micii ieșeni își împărtășesc gândurile despre cum își imaginează viitorul orașului lor, iar răspunsurile sunt deopotrivă amuzante și surprinzător de înțelepte.

Orașul zânelor și al robotului curajos

În timp ce Maria, o fetiță cu două codițe jucăușe, își mângâie atent păpușa, îmi povestește cum își imaginează Iașul peste 20 de ani: „Va fi un oraș plin de zâne! Zânele vor aduce flori în fiecare parc, și când treci pe lângă ele, vor face ca toate dorințele tale să se împlinească!”. Un zâmbet mare se întinde pe fața ei când continuă: „Și vom avea un robot care ne va ajuta cu temele. Dar el va fi prietenos, să nu crezi că va face toate temele în locul nostru! Va explica... dar și el trebuie să aibă pauze, că se plictisește!”.

La doar câțiva pași distanță, Andrei, băiatul care visează să devină inginer, îmi vorbește cu seriozitate despre un viitor tehnologic în care orașul va avea mașini zburătoare. „Trebuie să ne mișcăm mai repede, nu? Până ne facem temele, trebuie să ajungem rapid la terenul de fotbal. Și mă gândesc că și traficul va fi în cer, ca să nu mai stăm în ambuteiaje pe pământ”, explică el, arătându-mi un desen plin de rachete colorate.

O lume mai verde și fără plastic

Deși poveștile cu roboți și zânele sunt delicioase, unii copii gândesc mai pragmatic. Ana, o mică ecologistă în devenire, visează un oraș mai curat și mai verde. „Nu vreau să mai fie plastic deloc! Iașul meu va avea grădini pe acoperișurile tuturor clădirilor, ca să avem aer curat. Și vor fi mai multe piste de biciclete pentru toată lumea, chiar și pentru copiii mici, ca să nu mai poluăm deloc”.

Entuziasmul din vocea Anei mă face să o întreb cum vede schimbarea asta posibilă. „Simplu! Trebuie doar să plantăm mai multe copaci și să facem picnicuri în fiecare zi! Și oamenii vor înțelege că planeta are nevoie de noi”, spune ea, ridicând din umeri ca și cum soluția era dintotdeauna evidentă.

Parcuri, locuri de joacă și clătite uriașe

Dacă e ceva ce copiii din Iași își doresc unanim pentru viitorul orașului lor, acesta e mai mult timp de joacă. Matei, un băiat plin de energie, visează la „un parc atât de mare, încât nu l-am putea explora într-o singură zi”. Cu ochii mari, plini de emoție, îmi spune: „Va avea tobogane uriașe care se termină în piscine cu bile colorate. Și toți prietenii mei vor veni acolo, chiar și părinții, care nu vor mai lucra așa mult”.

Și dacă tot visăm, de ce să nu includem și ceva gustos? Pentru Sofia, o mare amatoare de dulciuri, viitorul perfect al Iașului ar include „o clătitărie uriașă în mijlocul orașului. Toți copiii vor putea face clătite cât vor, fără să se ardă, și vor fi atât de mari, încât să ne ascundem în ele!”.

Când vine vorba despre clădiri, copiii au idei foarte trăsnite. Matei, în vârstă de 7 ani, un „arhitect” în devenire, povestește, cu ochii mari și entuziasmați, despre cum ar dori ca orașul să fie plin de parcuri tematice cu dinozauri. „Dar nu dinozauri din plastilina, adevărați!”, spune el râzând. „Și să avem o grădină zoologică cu dragoni. Nu sunt periculoși, doar se joacă!”, continuă copilul. Matei vede un Iași magic, unde dragonii zboară deasupra teilor din Copou, iar dinozaurii veghează la intrarea în Palatul Culturii.

Zgârie-nori de sticlă cu roboți care să facă ordine

Pe de altă parte, Ana, o fetiță de 10 ani, e mult mai practică. Ea își dorește un oraș unde „nimeni nu mai folosește mașinile poluante și toată lumea merge cu biciclete sau trotinete electrice”. „Trebuie să protejăm natura și să facem parcuri și mai multe”, spune Ana, cu un ton serios și hotărât, de parcă ar fi deja primar. „Și neapărat să avem un centru pentru adopția pisicilor, să nu mai fie niciuna fără casă”. Orașul Anei e verde, plin de flori și locuri de joacă, cu pisici fericite care torc în soare.

David, un băiat de 9 ani, vine cu o viziune avangardistă. „Trebuie să construim zgârie-nori, dar să fie de sticlă și să aibă roboți care să facă curat”, îmi spune el entuziast. „Și în loc de semafoare, să avem drone care să ne spună când să traversăm!”. În viziunea lui David, Iașul devine un oraș modern, plin de tehnologie, cu trenuri suspendate și roboți care rezolvă toate problemele.

Delia, de 8 ani, e mai preocupată de cum va arăta centrul orașului. „Palatul Culturii ar trebui să fie roz!”, spune ea ferm, „Și să fie decorat cu fluturi și unicorni”. În imaginarul Deliei, Iașul devine un oraș feeric, unde fiecare colț spune o poveste plină de culori și fantezie.

Dar poate cel mai emoționant vis vine de la Andrei, un băiețel de 6 ani, care, cu o inocență dezarmantă, mi-a spus că vrea „ca toți copiii să aibă o casă și să fie fericiți”. El își dorește un Iași „fără oameni triști”, unde toți să aibă prieteni și familie. Visul lui e unul simplu, dar puternic – un oraș în care bunătatea să fie la tot pasul și nimeni să nu fie singur.

Deși fiecare copil are o viziune diferită despre viitorul Iașului, ceea ce îi unește este dorința lor de a trăi într-un loc mai vesel, mai prietenos, mai jucăuș. Fie că visează la zâne, roboți sau clătite uriașe, copiii din Iași văd un oraș plin de culoare, viață și posibilități infinite. În glasurile lor vibrante, optimismul viitorului orașului devine o certitudine. Și, cine știe? Poate că într-o zi, zânele și robotul curajos chiar își vor face apariția, pentru că, așa cum spunea Maria, „dorințele copiilor mereu se împlinesc”.

