Iașul medical, pus pe harta urgenței

* medicii care intervin în cele mai grele momente se reunesc la Iași, într-o vară în care canicula, furtunile și presiunea din UPU testează sistemul de urgență

Iașul medical intră, timp de patru zile, în centrul unei specialități în care fiecare minut contează. A XI-a Conferință Națională a Societății de Medicină de Urgență și Catastrofă din România se desfășoară între 1 și 4 iulie, la Palatul Culturii, într-un context care face tema mai actuală ca oricând: valuri de căldură, furtuni puternice, accidente, pacienți cronici decompensați și camere de gardă tot mai aglomerate.

Ce învață medicii de urgență la Iași

Programul conferinței merge direct spre zonele grele ale specialității: resuscitare cardiopulmonară, terapii moderne, cazuri clinice, urgențe majore, colaborare între specialități și integrarea tehnologiei în decizia medicală rapidă. Pe agenda evenimentului apare inclusiv tema inteligenței artificiale în medicina de urgență, un subiect care începe să schimbe modul în care sunt analizate datele, prioritizați pacienții și susținute deciziile clinice.

„Unul dintre cursurile importante este cel de PoCUS, adică ecografia la patul pacientului. Pentru medicul de urgență, această tehnică poate însemna diferența dintre presupunere și confirmare rapidă. Într-o cameră de gardă, ecografia făcută imediat poate orienta diagnosticul în cazuri de traumă, șoc, durere toracică, abdomen acut sau insuficiență respiratorie”, a spus prof. univ. dr. Carmen Cimpoeșu, președinta conferinței. Un alt curs este dedicat managementului în echipă la pacientul traumatizat. Aici se intră în zona în care medicina de urgență se întâlnește cu disciplina militară a intervenției: cine conduce echipa, cine asigură calea aeriană, cine evaluează toracele, cine monitorizează pacientul, cine comunică și cine decide transferul sau intervenția imediată.

Vara în care UPU nu are pauză

Unghiul local este puternic. Iașul nu găzduiește această conferință într-un moment liniștit, ci într-o perioadă în care urgențele de vară cresc presiunea pe sistem. Canicula aduce deshidratări, lipotimii, agravarea bolilor cardiovasculare, probleme respiratorii și decompensări la pacienții vârstnici sau cronici. Furtunile violente vin cu traumatisme, accidente rutiere, căderi, electrocutări, probleme de transport și solicitări multiple pentru echipajele de intervenție.

În astfel de zile, UPU nu este doar o secție de spital. Este locul în care ajung, în același timp, frica, durerea, panica, familiile disperate și medicii care trebuie să rămână lucizi. De aceea, conferința de la Iași are miză reală: pregătirea medicilor pentru situații care nu pot fi amânate.

Iașul are o poziție aparte în sistemul medical din Nord-Est. Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon”, UPU-SMURD Iași, UMF „Grigore T. Popa”, ISU „Mihail Sturdza” și Colegiul Medicilor formează un ecosistem în care educația medicală, intervenția prespitalicească și medicina de spital se întâlnesc.

Clara DIMA