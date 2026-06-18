Iașul rutier, în alertă! Val de șoferi beți, fugă prin trafic și arestări

Scene îngrijorătoare pe șoselele din județul Iași, unde polițiștii au desfășurat acțiuni ample de control și au scos din trafic zeci de șoferi periculoși, în contexte care au mers de la alcool la volan până la refuz de testare și conducere fără permis.

În urma controalelor, polițiștii au suspendat dreptul de a conduce pentru 34 de șoferi și au retras 19 certificate de înmatriculare pentru vehicule considerate nesigure — un semnal clar privind riscurile de pe drumurile publice.

Printre situațiile documentate se află șoferi depistați cu alcoolemii ridicate, conducători auto care au refuzat testarea și cazuri de conducere cu permisul suspendat.

Într-un incident, un bărbat de 39 de ani a provocat un accident și a fost ulterior reținut și arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a refuzat testarea și a fost găsit cu permisul suspendat.

Un alt caz vizează un tânăr de 23 de ani care nu a oprit la semnalul polițiștilor, fiind urmărit și prins ulterior, cu o alcoolemie de 0,65 mg/l alcool pur în aerul expirat, ceea ce a dus la arestare preventivă pentru 30 de zile.

Acțiunile poliției arată o intensificare a controalelor pentru creșterea siguranței rutiere, dar și o realitate în care încă există numeroase cazuri de conducere periculoasă pe drumurile din județ.

Cazurile recente confirmă persistența unor comportamente cu risc major în trafic, de la alcool la volan până la încălcări grave ale legislației rutiere. Andrei TURCU