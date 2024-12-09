Iașul vegan și sustenabil. Trenduri și localuri care schimbă mentalități

Iașul a început să răspundă tot mai mult la nevoile celor care aleg o alimentație fără produse de origine animală. Cei care acum câțiva ani se chinuiau să găsească opțiuni vegane în restaurante descoperă astăzi o ofertă generoasă. De la cafenele intime care servesc latte-uri cu lapte de ovăz și până la restaurante sofisticate cu meniuri exclusiv plant-based, orașul începe să îmbrățișeze diversitatea culinară. „Oamenii sunt mai deschiși decât m-aș fi așteptat. Am început timid, dar astăzi vin la noi nu doar vegani, ci și persoane care vor să încerce ceva nou sau care își doresc să reducă consumul de carne”, spune Cristina, proprietara unui mic bistro vegan din centrul orașului.

Un exemplu marcant sunt restaurantele care promovează nu doar veganismul, ci și un stil de viață sustenabil. Mesele din lemn reciclat, tacâmurile compostabile și meniurile tipărite pe hârtie reciclabilă sunt doar câteva dintre detaliile care arată atenția la mediu. „Am vrut să creăm un spațiu care să reflecte respectul pentru natură, iar clienții apreciază asta”, spune unul dintre proprietari. Pe aceeași linie, o cafenea din zona centrală a devenit un hub pentru iubitorii de plante și pentru cei care vor să învețe despre zero waste. Cu ateliere lunare și un colț dedicat schimbului de cărți și recipiente reutilizabile, cafeneaua atrage oameni de toate vârstele.

Piața locală: de la provocare la oportunitate

Această schimbare de paradigmă are însă provocările ei. „Ingredientele de calitate, locale și organice sunt mai scumpe, iar accesul la ele este uneori dificil”, explică Vlad, un bucătar pasionat de bucătăria vegană. Totuși, cererea în creștere stimulează și apariția de mici producători care livrează legume proaspete, nuci și semințe sau alternative la produsele lactate.

O altă inițiativă care atrage atenția sunt târgurile dedicate produselor sustenabile. Evenimentele reunesc mici antreprenori, iubitori ai naturii și curioși care vor să înțeleagă cum să reducă risipa alimentară și să consume responsabil.

Pentru mulți ieșeni, veganismul nu se limitează la ce pun pe masă, ci devine un mod de a gândi și acționa. În acest spirit, comunitatea vegană din Iași organizează evenimente precum picnicuri în natură, proiecții de filme documentare despre mediu sau sesiuni de yoga în aer liber. „Nu este vorba doar despre dietă. Este o filosofie de viață care înseamnă respect pentru toate formele de viață, pentru sănătatea proprie și pentru planetă”, spune Andreea, voluntară într-o organizație locală.

Iașiul vegan și sustenabil este mai mult decât un trend trecător. Este o mișcare care capătă din ce în ce mai mult sens într-o lume ce caută soluții la criza climatică și la problemele de sănătate. Prin pași mici, dar semnificativi, orașul devine un exemplu de cum tradiția și modernitatea pot coexista armonios.

La finalul zilei, schimbarea nu este doar despre ce mâncăm sau ce consumăm, ci despre cum ne raportăm la lumea din jurul nostru. Și, după cum arată Iașul, această schimbare începe adesea de la o simplă farfurie cu mâncare bună și conștientă.

Tania DAMIAN



