Ieșenii fac coadă la... terapia de cuplu!

În ultimii ani, susțin psihologii, tot mai mulți ieșeni aleg să apeleze la terapia de cuplu. Această metodă, mai spun specialiștii, ajunge să salveze foarte multe căsnicii și relații. De cele mai multe ori, în cabinetul psihologilor ajung persoane în prag de divorț sau despărțire, care conștientizează că aceasta este ultima soluție care le-a mai rămas.

Totodată, mai spun specialiștii, numărul divorțurilor este în creștere, oferind și o explicație pentru acest aspect îngrijorător. „Terapia de cuplu este un lucru extrem de benefic și poate fi urmată de orice pereche, chiar dacă nu întâmpină probleme în viața de zi cu zi. De cele mai multe ori, cei care apelează la astfel de ședințe sunt cei care au ajuns la un singur pas de divorț și caută, pe ultima sută de metri, să-și salveze relația. Nu este de mirare că a crescut numărul celor care apelează la terapia de cuplu, pentru că a crescut și numărul divorțurilor la nivel național”, a declarat Andreea Coman, psiholog clinician.

Tot mai multe divorțuri în rândul tinerilor

Conform psihologilor ieșeni, tot mai multe cupluri tinere din capitala Moldovei ajung să divorțeze sau să se separe. Astfel, există și situații în care soții aleg să se despartă după doar câteva luni de căsnicie, iar motivele pentru care iau aceste decizii sunt multiple. „Tinerii sunt cei care aleg să renunțe mult mai repede la căsnicie. Am avut ședințe cu persoane care au divorțat la opt luni după nuntă și care au apelat la terapia de cuplu după divorț și acum formează o familie fericită. Motivele pentru care românii divorțează sunt numeroase. Mulți dintre tineri se căsătoresc fără să se cunoască prea bine, după relații scurte. O căsnicie presupune foarte multe lucruri și astfel ajung să își cunoască mult mai bine partenerul, observând și aspectele mai puțin plăcute. Totodată, vorbim despre stresul zilnic, despre presiunea pe care o persoană o simte în fiecare zi. Această presiune poate conduce la neînțelegeri într-un cuplu”, explică psihologul ieșean.

Presiunea unui copil, motiv de divorț

Specialiștii mai vorbesc despre un alt motiv pentru care tinerii ieșeni ajung în pragul divorțului. Aceștia susțin că ideea de a avea un copil poate fi un motiv pentru care cuplurile să se separe. „Deși căsătoria presupune acest pas, nu este greu de înțeles că există persoane care nu își doresc un copil. Vorbim despre acele persoane, foarte stresate, care nu consideră că ar putea face față unei astfel de provocări”, a adăugat psihologul ieșean. Cristian ANDREI