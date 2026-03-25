Ieșenii renunță masiv la concediile medicale!

În 2025, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Iași a gestionat peste 201 miliarde de lei pentru asistență socială și concedii medicale – o sumă colosală care demonstrează importanța strategică a acestui serviciu pentru comunitatea locală. Obligațiile înregistrate până la sfârșitul anului au depășit 108 miliarde lei, iar plățile efectuate s-au ridicat aproape la întreaga sumă alocată, asigurând continuitatea drepturilor pentru angajați și persoane fizice.

Dar cifrele nu fac decât să dezvăluie vârful aisbergului. În realitate, 176.059 de certificate medicale au fost eliberate angajaților din județul Iași, cu 17,545 mai puține față de anul precedent. Acestea au însumat aproape 895.000 de zile de concediu medical efectiv, față de 916.086 în anul 2024!

Pentru persoanele asigurate facultativ, alte 799 certificate au fost procesate, totalizând peste 12.000 de zile de protecție socială. În total, peste 37.000 de ieșeni au beneficiat de acest sprijin vital în 2025, fiecare zi de concediu medical reprezentând o șansă reală la sănătate și recuperare.

Tipurile de concedii acoperă întreaga gamă a vulnerabilității umane: de la incapacitate temporară de muncă, la maternitate, îngrijirea copilului bolnav, și până la cazuri dramatice precum neoplazii sau SIDA. Numai pentru boala obișnuită, peste 62.000 de certificate au fost eliberate de medicii ieșeni, în timp ce pentru pacienții oncologici, 68 de adeverințe speciale au fost puse la dispoziție, fiecare însoțind o poveste emoționantă de luptă cu boala.

Sistemul nu cunoaște granițe: 48 de certificate au fost acordate asiguraților ieșeni care s-au îmbolnăvit în state membre UE, Spațiul Economic European sau Elveția, demonstrând capacitatea CJAS Iași de a proteja cetățenii oriunde s-ar afla, în conformitate cu legislația europeană. Daniel BACIU