Ieșenii s-au adunat la Teiul lui Eminescu

* „Cultura românească, simbolurile noastre strămoșești trebuie cultivate peste timp. Nu vrem să vorbim despre trecut, pentru că despre Eminescu și cultură nu poți să vorbești la trecut, ci doar la prezent și viitor”, a declarat primarul Mihai Chirica în cadrul unui eveniment organizat în fața Teiului lui Eminescu din Parcul Copou din Iași, pentru a celebra 175 de ani de la nașterea poetului național

La evenimentul desfășurat în Parcul Copou, unde se află Teiul lui Eminescu, au fost participat reprezentanți ai mediului academic, scriitori, artiști, reprezentanți ai autorităților locale și Garnizoanei Iași. De asemenea, a fost prezentă o delegație din Republica Moldova.

Chirica a precizat că, în opinia sa, Mihai Eminescu, de la a cărui naștere aniversăm 175 de ani, „vedea în cultură nu doar educația minții, ci și o simbioză între educație, tradiție și valoare care arată adevărata măsură a viziunii sale asupra viitorului României”.

Edilul-șef a precizat că „înainte de toate, cultura definește puterea unui popor de a sta deasupra vremurilor, înțelegându-le cât mai bine”. „Despre spiritualitate nu ar trebui să vorbim doar în zilele aniversare sau când sunt campanii electorale. Despre spiritualitate, despre simbolurile naționale ar trebui să vorbim în fiecare zi, pentru că altfel aceste teme vor face obiectul unor partide extremiste. De altfel s-a și văzut acest lucru. Mulți dintre cei din generația tânără, și nu numai, s-au întors cu fața către partidele pe care noi le numim extremiste. Nu am făcut din cultura și simbolurile naționaliste o temă de discuție și de pregătire a fiecărui om politic din România. Pentru noi, Ziua Culturii Naționale este o zi sfântă, fie că vorbim despre nașterea lui Mihai Eminescu, fie că vorbim despre tot ce s-a creat în cadrul acestui popor din punct de vedere cultural, trebuie să promovăm aceste lucruri și să le aducem în atenția tinerei generații”, a spus primarul Iașului. Laura RADU