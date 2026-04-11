Iepurașul de Paște: de unde vine simbolul care a cucerit lumea și cum a ajuns mesagerul sărbătorii

Iepurașul de Paște pare, la prima vedere, un personaj simplu, aproape ludic: un animal blând, sprinten, asociat cu ouă colorate, coșuri pline cu dulciuri și dimineți de sărbătoare. În realitate, în spatele acestei imagini comerciale și familiale stă o istorie lungă, care traversează secole și culturi.

Originea iepurașului este legată, în cele mai multe interpretări istorice, de simbolistica primăverii. Iepurele și iepuroaica au fost, din vechime, semne ale fertilității, ale abundenței și ale reînnoirii vieții. Tocmai de aceea, în Europa precreștină, apar frecvent în imaginarul popular de la sfârșitul iernii și începutul primăverii, când natura revine la viață.

Una dintre cele mai cunoscute teorii leagă apariția Iepurașului de Paște de spațiul germanic. Acolo ar fi circulat, încă din secolele trecute, povestea unui iepure care venea în casele copiilor cuminți și le lăsa ouă colorate. În unele regiuni germane, cei mici își pregăteau din vreme cuiburi sau coșulețe, sperând că animalul magic le va aduce daruri. Așa s-a format, treptat, figura „iepurașului pascal”, un personaj care îmbina veselia copilăriei cu simbolurile profunde ale primăverii.

De altfel, legătura dintre iepure și ou nu este deloc întâmplătoare. Ouăle sunt, la rândul lor, unul dintre cele mai vechi simboluri ale vieții noi. În tradiția creștină, ele au fost reinterpretate și au ajuns să exprime biruința vieții asupra morții, Învierea și speranța. Astfel, cele două simboluri – iepurele și oul – s-au întâlnit firesc în imaginarul sărbătorii pascale, chiar dacă nu apar direct în textul biblic.

Povestea iepurașului s-a răspândit puternic în lumea occidentală odată cu emigranții germani ajunși în America, mai ales în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea. Ei au dus cu ei obiceiul iepurelui care aduce ouă, iar tradiția a prins repede rădăcini. În timp, cultura populară americană a transformat acest personaj într-un adevărat fenomen: Iepurașul de Paște a devenit figură de poveste, decor de vitrină, erou de reclame, protagonist al căutărilor de ouă din grădini și, mai târziu, produs cultural global.

Așa se explică de ce, astăzi, în multe țări, inclusiv în România urbană, iepurașul este perceput aproape la fel de familiar ca Moș Crăciun. El nu ține de nucleul religios al sărbătorii, dar completează dimensiunea festivă, familială și afectivă a Paștelui. Pentru copii, este o prezență luminoasă și jucăușă; pentru adulți, este semnul unei tradiții care a trecut dinspre mit și folclor spre consum și emoție colectivă.

În spațiul românesc, Iepurașul de Paște nu a avut, istoric, aceeași forță ca în lumea germanică sau anglo-saxonă. Tradițiile locale au pus accentul mai mult pe ouăle roșii, pe pască, pe slujba de Înviere și pe masa în familie. Totuși, în ultimele decenii, imaginea iepurașului a câștigat teren rapid, mai ales prin influența culturii occidentale, a comerțului și a felului în care sărbătorile au devenit tot mai vizuale și mai orientate spre copii.

Povestea lui este, de fapt, povestea felului în care sărbătorile se transformă. Un simbol vechi al fertilității a fost preluat, reinterpretat, îmblânzit și transformat într-un personaj al bucuriei pascale. De aceea, Iepurașul de Paște nu este doar un detaliu decorativ sau o invenție modernă de marketing, ci rezultatul unei istorii lungi, în care credințele vechi, tradițiile populare și lumea contemporană s-au întâlnit.

Astăzi, când copiii caută ouă ascunse prin casă sau primesc dulciuri „de la iepuraș”, puțini se mai gândesc la originile acestui personaj. Și totuși, în spatele blăniței albe și al coșului încărcat, stă o idee foarte veche: primăvara înseamnă renaștere, iar Paștele, indiferent de formele în care este celebrat, rămâne sărbătoarea speranței și a vieții care revine. Clara DIMA