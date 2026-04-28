* cancerul, bolile rare, diabetul, afecțiunile cardiovasculare, scleroza multiplă și tratamentele de înaltă performanță au dus deconturile medicale din Iași la peste 176 de milioane de lei în primele trei luni din acest an * cea mai mare parte a banilor a mers către oncologie, radioterapie și diagnostic

Iașul nu mai poate fi privit doar ca un centru universitar medical, ci ca una dintre marile platforme regionale unde se concentrează tratamentele pentru cele mai grele diagnostice. În spatele fiecărui caz de cancer, al fiecărei boli rare, al fiecărui pacient cu diabet sever, insuficiență cardiacă, scleroză multiplă sau afecțiune neurologică se află nu doar o dramă personală, ci și o factură publică uriașă.

Potrivit deconturilor pentru programele naționale de sănătate curative, în lunile ianuarie, februarie și martie 2026, la Iași au fost decontate servicii, medicamente și materiale sanitare în valoare totală de 176.043.547 lei, echivalentul a aproximativ 35 de milioane de euro. Documentele CAS Iași privind furnizorii locali arată că județul derulează programe naționale curative pentru oncologie, boli cardiovasculare, diabet, boli rare, hemofilie și talasemie, dializă, sănătate mintală, PET-CT, transplant, ortopedie, neurologie și alte tratamente complexe .

Oncologia, cea mai mare povară financiară

Cea mai mare sumă din primele trei luni ale anului a mers către oncologie, radioterapie și diagnostic oncologic: peste 102,6 milioane de lei. Suma a inclus medicamentele oncologice, tratamentele cost-volum, radioterapie, PET-CT, testările genetice și investigațiile pentru afecțiuni hematologice maligne. Numai medicamentele oncologice au depășit 46,2 milioane de lei, la care se adaugă tratamente oncologice cost-volum de zeci de milioane de lei. Radioterapia a trecut, la rândul ei, de 18,4 milioane de lei în doar trei luni.

Institutul Regional de Oncologie Iași este principalul pol al acestor deconturi, cu peste 65 de milioane de lei în perioada analizată. În rețeaua locală sunt însă și furnizori privați, ceea ce arată că tratamentul cancerului în Iași funcționează printr-un amestec de spitale publice și servicii private decontate din bani publici.

Bolile rare, factura invizibilă a sistemului

A doua zonă majoră de cost este cea a bolilor rare, hemofiliei și talasemiei: 23,28 milioane de lei în primele trei luni din 2026. În această categorie intră diagnostice despre care publicul aude rar, dar care presupun tratamente scumpe, monitorizare continuă și acces rapid la medicamente.

Doar deconturile pentru sindromul hemolitic uremic atipic și hemoglobinuria paroxistică nocturnă au trecut de 8,5 milioane de lei, iar tratamentele pentru hemofilie, talasemie și alte boli rare au însumat peste 4,2 milioane de lei. Pentru pacienți, aceste programe nu sunt simple linii bugetare, ci diferența dintre o șansă la viață și imposibilitatea de a suporta costurile din propriul buzunar.

Inima, diabetul și scleroza multiplă adaugă alte milioane

Cardiologia a însemnat, în primele trei luni, deconturi de 16,54 milioane de lei, mai ales pentru materiale sanitare și proceduri complexe. Institutul de Boli Cardiovasculare și Spitalul „Sf. Spiridon” sunt furnizori esențiali în acest domeniu, de la stimulatoare cardiace și defibrilatoare până la chirurgie vasculară și proceduri intervenționale. Pentru neurologie și scleroză multiplă, suma decontată a fost de 10,86 milioane de lei, în timp ce diabetul a generat deconturi de 6,42 milioane de lei. În cazul diabetului, documentele includ medicamente, pompe de insulină, senzori de monitorizare continuă a glicemiei și consumabile, inclusiv pentru copii.

Spitalele care țin în viață pacienții cu diagnostice grele

Topul furnizorilor arată cât de concentrată este medicina grea din Iași. Institutul Regional de Oncologie se află pe primul loc, cu peste 65 de milioane de lei. Urmează Spitalul „Sf. Spiridon”, cu aproximativ 21,5 milioane de lei, Spitalul Clinic de Recuperare, cu 17,6 milioane de lei, și Institutul de Boli Cardiovasculare, cu peste 14 milioane de lei. În primele poziții apar și Spitalul de Copii „Sf. Maria”, Spitalul de Neurochirurgie „N. Oblu”, Spitalul „C.I. Parhon”, dar și furnizori privați de oncologie, radioterapie și imagistică. Imaginea de ansamblu este clară: Iașul tratează nu doar pacienți locali, ci funcționează ca un centru regional pentru întreaga Moldovă.

Boala nu se vede doar în saloane, ci și în buget

Cele 176 de milioane de lei decontate în trei luni nu reprezintă costul total al bolii. Nu includ drumurile pacienților, concediile medicale, pierderea capacității de muncă, cheltuielile familiilor, îngrijirea informală sau impactul social al unui diagnostic sever. Sunt doar partea care se vede în deconturile medicale. Dar chiar și așa, cifrele spun o poveste dură: boala gravă este una dintre cele mai mari presiuni financiare ale sistemului de sănătate. Cancerul, bolile rare, diabetul, scleroza multiplă, afecțiunile cardiovasculare și tratamentele de înaltă performanță nu sunt doar statistici medicale, ci capitole bugetare de zeci de milioane de lei.

Clara DIMA

