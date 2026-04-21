În ultima săptămână, 631 de vitezomani au căzut în plasa Poliției

Într-o săptămână care a transformat șoselele din Iași într-un adevărat câmp de vânătoare pentru vitezomani, polițiștii de la Inspectoratul de Poliție Județean Iași au declanșat o ofensivă fără precedent în cadrul operațiunii europene ROADPOL – SPEED. Rezultatul? Un bilanț care spune totul despre realitatea din trafic: 631 de șoferi prinși că au apăsat prea tare pedala de accelerație și 71 rămași fără permis.

Nu mai vorbim despre abateri izolate. Vorbim despre un fenomen care explodează pe drumurile județului. Viteza excesivă nu mai este excepția — devine regula, iar consecințele pot fi devastatoare.

Zilnic, în punctele considerate „fierbinți”, echipajele rutiere au monitorizat fiecare mișcare, fiecare accelerare dusă dincolo de limita legală. Radarul nu a iertat pe nimeni. Iar cifrele sunt alarmante: 70 de șoferi au depășit viteza cu peste 50 km/h, iar unul a dus inconștiența la extrem, trecând de pragul de +70 km/h peste limită.

Cazul care a șocat? Un bărbat de 37 de ani, surprins pe DN28D — șoseaua de centură — gonind cu 131 km/h într-o zonă unde limita este de 60. Practic, dublu față de viteza permisă. O alegere care nu doar că sfidează legea, dar pune în pericol vieți. Sancțiunea a venit imediat, în baza OUG nr. 195/2002: amendă și permis suspendat pentru 120 de zile.

Dar dincolo de sancțiuni și statistici, rămâne întrebarea esențială: cât de aproape suntem de tragedie de fiecare dată când cineva ignoră limitele?

Operațiunea nu a fost doar o acțiune de control. A fost un semnal de alarmă. Pentru că viteza nu înseamnă doar grabă — înseamnă risc. Înseamnă fracțiuni de secundă care pot face diferența între viață și moarte. Andrei TURCU