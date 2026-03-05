Înainte de 8 Martie, o zi cu flori și îmbrățișări la Centrul de bătrâni din Podu Iloaiei

* Clubul Inner Wheel Iași a oferit bătrânelor de la Centrul medico-social din Podu Iloaiei o bucurie „în avans” la ziua de 8 Martie * dincolo de daruri, cel mai prețios dar a fost timpul petrecut împreună și îmbrățișările, rare, dar vindecătoare, într-un loc unde grija există, însă vizitele sunt rare

Într-o dimineață obișnuită la Centrul medico-social din Podu Iloaiei, timpul curge altfel: mai încet, mai tăcut, cu aceeași rutină care face bine, dar care nu poate înlocui un lucru esențial – vizita. Astăzi, însă, liniștea a fost întreruptă de o prezență caldă și atentă: bunicile din centru au primit daruri în avans, într-un gest de o delicatețe rară, venit din partea Clubului Inner Wheel Iași.

Flori, bomboane, produse de igienă – toate așezate cu grijă, ca într-o mică sărbătoare pregătită pentru cineva drag. Dar, dincolo de pachete, cel mai mare cadou a fost altul: îmbrățișările. Genul acela de îmbrățișări care nu grăbesc nimic, nu cer nimic, doar spun: „Suntem aici. Contezi.” Pentru oameni care primesc, zi de zi, îngrijirea de care au nevoie, dar care primesc mai rar vizite, atingerea umană rămâne uneori cel mai greu de procurat lucru.

Centrul se află în subordinea Consiliului Județean Iași și funcționează ca o unitate în care vârstnicii beneficiază de sprijin medical și social, de tot ceea ce este necesar pentru traiul lor de zi cu zi. Însă există o lipsă pe care niciun protocol, nicio listă de servicii și nicio grijă administrativă nu o pot acoperi complet: prezența celor de acasă, a familiei, a cuiva „al lor”.

Mulți dintre seniorii de aici au avut familii, au trăit în comunități, au muncit, au iubit, au crescut copii, au ținut case, au avut un loc în lume. Apoi viața – cu boala, cu singurătatea, cu migrația, cu rupturile ei tăcute – i-a obligat să se retragă departe de lumea în care au fost cândva „de-ai locului”. Într-un astfel de spațiu, o vizită nu este doar o vizită. Este o întoarcere, măcar pentru câteva minute, la sentimentul că ești încă văzut.

„Am vrut să le oferim daruri în avans, să se simtă prețuite, să retrăiască, prin câteva clipe împreună, bucuria prieteniei necondiționate”, a spus Cristina Cioancă, președinta Clubului Inner Wheel Iași. Mesajul ei a rezumat, de fapt, esența unei întâlniri care nu a fost despre obiecte, ci despre demnitate: despre a te opri, a privi în ochi, a asculta, a ține de mână.

Clubul Inner Wheel Iași este o organizație feminină cu tradiție în implicarea comunitară, parte din rețeaua internațională Inner Wheel – una dintre cele mai mari mișcări de voluntariat și prietenie la nivel global, cunoscută pentru proiectele sale caritabile și pentru sprijinul oferit acolo unde vulnerabilitatea este, de multe ori, invizibilă. La Iași, Inner Wheel a construit în timp o cultură a gesturilor discrete, elegante și constante: acțiuni care susțin copii, vârstnici, educația, sănătatea și inițiativele sociale, cu accent pe empatie, solidaritate și prezență reală, nu doar simbolică.

Vizita de ieri de la Podu Iloaiei a fost, în fond, o lecție simplă despre ce înseamnă comunitatea atunci când nu se limitează la „a ajuta”, ci a sta alături. O floare se ofilește, o cutie de bomboane se termină, produsele se consumă. Dar o îmbrățișare rămâne și, pentru cineva care o primește rar, poate ține loc de multe zile.

Într-o societate care vorbește mult despre îmbătrânire, despre statistici și despre sisteme, momentul de azi a spus, fără discursuri, ceva mult mai important: că bunicile de la Centrul din Podu Iloaiei nu sunt doar beneficiari ai unui serviciu, ci oameni cu povești, cu fragilități și cu nevoie de apropiere. Iar uneori, exact asta înseamnă un dar: să fii prezent.

Maura ANGHEL