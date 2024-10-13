Incendiu violent la o hală din Iași. Zeci de pompieri au intervenit, însă au rămas fără apă - A fost trimisă autospeciala de transport roboți

Zeci de pompieri au intervenit duminică, în jurul orei 01.00, cu 9 autospeciale, inclusiv cu cea de transport roboţi, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o hală de procesare şi depozitare a deşeurilor reciclabile din localitatea Ţuţora, din judeţul Iaşi, focul manifestându-se pe o suprafaţă de 8000 de metri pătraţi. La un moment dat, în timpul intervenţiei, pompierii au rămas fără apă, conform imaginilor transmise de ISU Iaşi. Locuitorii din zonă au primit mesaj Ro-Alert.





„Astăzi dimineaţă, in jurul orei 01.00 Dispeceratul Integrat ISU SMURD SAJ Iaşi a fost anunţat prin SNUAU 112, despre producerea unui incendiu la o hală de procesare şi depozitare a deşeurilor reciclabile din localitatea Ţuţora. La sosirea forţelor şi mijloacelor de intervenţie profesioniste la locul solicitării incendiul se manifesta pe o suprafaţă de aproximativ 8000 de mp”, informează ISU Iaşi.

Pentru localizarea şi lichidarea incendiului au intervenit 50 de pompieri militari, cu 9 autospeciale de stins incendii, printre care şi autospeciala de transport roboţi.

Din cauza degajarilor mari de fum a fost emis mesaj Ro Alert pentru a proteja persoanele din zona producerii incendiului.

Intervenţia de stingere a fost îngreunată de cantitatea mare de materiale combustibile depozitate în incinta halei şi în imediata apropiere. Intervenţia de stingere a fost dificilă şi pentru că deoarece autospecialele de intervenţie nu au putut fi dispuse în imediata apropiere, pe laturile construcţiei.

De asemenea, la un moment dat, pompierii au rămas fără apă, conform imaginilor transmise de ISU, în care se poate auzi cum un membru al echipelor de intervenţie afirmă: ”Nu avem apă. Deloc. S-a întrerupt alimentarea cu energie electrică, cum era normal, generatoirul a mers puţin, a căzut alimentarea prin generator”.