Iașul deschide luna iulie cu unul dintre cele mai importante evenimente sportive ale verii. Concord Iași Open powered by MET revine la Baza Sportivă Ciric, locul devenit deja reper pentru tenisul de performanță din oraș.

Competiția este programată în perioada 5–12 iulie 2026, potrivit organizatorilor, iar calendarul ATP include turneul de la Iași între 6 și 12 iulie, în categoria Challenger 100. Turneul se joacă pe zgură, în aer liber, și reunește jucători aflați în lupta pentru puncte importante în clasamentul mondial.

Un turneu important pentru tenisul masculin românesc

Concord Iași Open a ajuns la ediția a șaptea și face parte din ATP Challenger Tour, circuit considerat al doilea nivel al tenisului profesionist masculin, după ATP Tour. Pentru jucătorii români, turneul de la Iași înseamnă șansa de a concura acasă, în fața publicului propriu, dar și de a urca în ierarhia internațională.

Evenimentul are și o miză locală importantă. În fiecare an, turneul aduce la Iași sportivi, antrenori, oficiali, turiști și iubitori de tenis, transformând zona Ciric într-un spațiu de competiție, spectacol și promovare pentru oraș.

Iașul, două săptămâni pe harta tenisului internațional

Concord Iași Open deschide seria marilor turnee de tenis programate la Iași în iulie. După competiția masculină, orașul va găzdui și UniCredit Iași Open WTA 250, turneu feminin programat între 13 și 19 iulie 2026, tot la Baza Sportivă Ciric.

Astfel, Iașul devine pentru aproape două săptămâni una dintre capitalele tenisului din regiune. Pentru public, este o ocazie rară de a vedea sport de nivel internațional fără a pleca din oraș. Pentru Iași, este încă o confirmare că evenimentele sportive bine organizate pot aduce vizibilitate, public și energie urbană.

Bilete și acces la Concord Iași Open

Abonamentele pentru Concord Iași Open powered by MET sunt disponibile prin platforma Entertix, partenerul oficial de ticketing al turneului. Evenimentul este anunțat pentru perioada 5–12 iulie 2026, la Baza Sportivă Ciric din Iași.

Pentru iubitorii tenisului, începutul Concord Iași Open înseamnă mai mult decât o competiție sportivă. Înseamnă o săptămână de emoție, ritm, aplauze și întâlniri cu tenisul mare, chiar în inima Iașului. Dan DIMA