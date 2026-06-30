Interes uriaș pentru fondurile CJ Iași: 88 de proiecte depuse de ONG-uri

* cele mai multe proiecte au fost depuse în domeniile educației și social, câte 20 de propuneri fiecare * un interes ridicat s-a înregistrat și pentru sportul de performanță, unde au fost înscrise 15 proiecte

Organizațiile neguvernamentale din județul Iași au depus 88 de proiecte în cadrul sesiunii de finanțare nerambursabilă organizată în baza Legii nr. 350/2005, confirmând interesul ridicat pentru dezvoltarea comunității prin inițiative în domenii precum educația, cultura, sportul, tineretul și asistența socială.

Cele mai multe proiecte au fost depuse în domeniile educației și social, câte 20 de propuneri fiecare. Un interes ridicat s-a înregistrat și pentru sportul de performanță, unde au fost înscrise 15 proiecte, precum și pentru tineret, cu 14 proiecte.

În cadrul apelului au mai fost depuse 9 proiecte la categoria „Sportul pentru toți”, 7 proiecte în domeniul „Alte proiecte culturale”, 2 proiecte pentru promovarea culturii scrise și un singur proiect dedicat protecției mediului.

Reprezentanții Consiliului Județean au transmis că numărul mare de aplicații demonstrează implicarea activă a societății civile în viața comunității și au mulțumit tuturor organizațiilor care au ales să participe la această sesiune de finanțare.

Urmează etapa de evaluare a proiectelor, în urma căreia vor fi stabilite inițiativele care vor beneficia de finanțare. Autoritățile își exprimă speranța ca un număr cât mai mare dintre aceste proiecte să fie implementate și să producă efecte concrete în beneficiul comunităților din județul Iași. Carmen DEACONU