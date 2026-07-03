Județul Iași, sub amenințarea apelor!

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” a emis un avertisment important pentru populație, după ce Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a instituit un Cod Galben de inundații valabil timp de 24 de ore. Pompierii avertizează că ploile abundente pot provoca viituri rapide, creșteri periculoase ale nivelului râurilor și inundații locale, în special în bazinele hidrografice Bârlad și Jijia.

Potrivit avertizării hidrologice, Codul Galben este valabil în intervalul 3 iulie, ora 12:00 – 4 iulie, ora 12:00, perioadă în care există riscul producerii unor fenomene hidrologice periculoase generate de precipitațiile prognozate și de propagarea acestora pe cursurile de apă.

Specialiștii avertizează că se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici și creșteri semnificative ale debitelor și nivelurilor pe unele cursuri de apă. În anumite zone, există posibilitatea depășirii cotelor de apărare și producerii unor inundații locale.

În acest context, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al Județului Iași a anunțat că monitorizează permanent evoluția fenomenelor hidrometeorologice și hidrologice și este pregătit să intervină, împreună cu celelalte instituții implicate în gestionarea situațiilor de urgență, pentru limitarea efectelor și protejarea populației.

Pompierii fac apel la responsabilitatea ieșenilor și recomandă respectarea unor măsuri simple, dar esențiale pentru evitarea unor tragedii. Cetățenii sunt sfătuiți să urmărească permanent avertizările oficiale, să curețe șanțurile și rigolele din jurul gospodăriilor, să nu traverseze râuri, pâraie sau drumuri acoperite de apă și să evite deplasările prin zonele inundate, inclusiv cu autoturismele, deoarece apa poate ascunde gropi, podețe afectate ori poate antrena vehiculele.

Persoanele care locuiesc în apropierea cursurilor de apă sunt îndemnate să mute din timp bunurile de valoare, documentele importante, animalele și utilajele în locuri sigure și să întrerupă alimentarea cu energie electrică și gaze naturale dacă există riscul ca apa să pătrundă în locuințe.

Totodată, autoritățile locale au fost solicitate să supravegheze permanent cursurile de apă și zonele cu risc de inundații, să verifice funcționarea sistemelor de evacuare a apelor și să informeze imediat Centrul Operațional al ISU Iași în cazul apariției unor situații care pot pune în pericol populația sau bunurile.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență recomandă populației să manifeste maximă prudență pe întreaga durată a avertizării și să respecte toate indicațiile autorităților. În cazul producerii unor situații de urgență, cetățenii sunt îndemnați să apeleze imediat numărul unic de urgență 112. Andrei TURCU