La Iași a fost activat Comandamentul de iarnă al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri

A fost activat Comandamentul de iarnă al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași.

Se acționează cu peste 150 de utilaje cu preponderență în zonele montane, respective Suceava, Neamț și Bacău.

Directorul DRDP Iași, Ovidiu Laicu a atras atenția că, în continuare, în trafic, sunt mașini de tonaj mare care nu sunt echipate corespunzător.

„Suntem prezenți în teren încă de astă-noapte, în prezent, pe raza DRDP Iași sunt în acțiune, 150 de utilaje la Bacău, la Câmpulung Moldovenesc, la Piatra Neamț, vorbesc în special de zonele de munte, unde sunt precipitații abundente și unde se impune o atenție sporită din partea participanților la trafic. De asemenea, recomandăm ca participanții la trafic, să aibă echipate cu anvelope corespunzătoare autoturismele, pentru că am înregistrat extrem, extrem de multe derapaje tocmai din această cauză", a spus Ovidiu Laicu.