Machiajul ca act de încredere. Zece întrebări esențiale pentru un make-up artist profesionist

Machiajul nu este doar o chestiune de estetică, ci și de încredere, intuiție și echilibru emoțional. În spatele fiecărui machiaj reușit se află un artist care înțelege oamenii, nu doar tehnica. Am stat de vorbă cu Brândușa Bordeianu, un make-up artist profesionist care ne-a oferit un interviu sincer despre valorile, principiile și lecțiile din spatele pensulelor.

- Cum ți-ai descrie etica profesională în lucrul cu clientele tale?

– Aș începe cu un citat al lui Dalai Lama: „Urmează cei 3 R: respect pentru tine, respect pentru alții și responsabilitate pentru toate acțiunile tale.” Aceste cuvinte îmi definesc toată activitatea mea de până acum și felul în care am ales și aleg în continuare să o desfășor. De mică am fost învățată să fiu responsabilă și să îi tratez pe cei cu care interacționez cu multă empatie și bun-simț. Aceste valori luate de acasă, de la părinții mei, m-au ghidat în orice pas pe care am vrut să îl fac.

- Cum abordezi situațiile în care o clientă își dorește un machiaj care nu o avantajează sau are așteptări nerealiste?

– Evident că am întâmpinat, de-a lungul timpului, situații de acest gen, însă cu multă diplomație am reușit să le fac față. Sunt conștientă că fiecare clientă are așteptările sale și se vede/percepe într-un anumit fel, la nivel vizual. Datoria mea este să le explic de fiecare dată ce li se potrivește, ce anume le avantajează în funcție de trăsături, cromatică, stil și personalitate. De fiecare dată ajungem la un numitor comun și reușesc să aduc zâmbetul pe buze la finalul realizării machiajului.

- Ce înseamnă pentru tine construirea unei relații de încredere cu o clientă și care sunt pașii prin care o consolidezi?

– Țin foarte mult la discreție. Doar așa poți construi o relație de încredere. Evident că fiecare om are o poveste personală, pe care uneori o împărtășește cuiva, într-o oarecare măsură, la un moment dat. Iar o relație se dovedește prin măsura timpului.

Multe cliente mi-au devenit prietene și, așa cum spuneam la început, le respect pe fiecare dintre ele și le prețuiesc pentru încrederea cu care m-au investit.

- Cum reușești să-ți păstrezi profesionalismul în zilele în care nu te afli în cea mai bună stare emoțională?

- Chiar dacă uneori traversez momente mai dificile, eu mă încarc de fiecare dată când interacționez cu o clientă. Iubesc oamenii, iubesc ceea ce fac și, într-un mod cât se poate de natural, mă resetez atunci când trebuie să muncesc.

- Ce reguli personale urmezi în ceea ce privește igiena, produsele și instrumentele folosite în timpul machiajului?

- Constant investesc în produse de calitate. Dezinfectez pensulele de machiaj, folosesc produse de unică folosință.

- Ai o abordare diferită atunci când lucrezi cu persoane publice sau cliente cu statut special? Dacă da, în ce constă aceasta?

- Pornind de la valorile mele, știu că o persoană publică nu trebuie expusă sub nicio formă. Mențin discreția, astfel încât ea să se simtă confortabil și în siguranță.

- Cum îți stabilești prețurile și cum comunici valoarea reală a serviciilor tale, dincolo de realizarea efectivă a machiajului?

- Prețul și valoarea serviciului întotdeauna vor reflecta experiența acumulată de-a lungul anilor și aici mă refer la cursurile de formare, masterclassuri, sutele de cliente cu fizionomii diferite. La fel de mult contează și calitatea produselor și personalizarea machiajului.

- Cum integrezi feedbackul primit de la cliente fără a-ți compromite stilul personal?

- Tot timpul le spuneam cursantelor mele că noi, make-up artiștii, învățăm și de la clientele noastre cum trebuie să machiem. Fiecare propunere o luăm în calcul, o analizăm și o aplicăm atunci când este cazul. Ele se cunosc mai bine și atunci este important să ținem cont de ceea ce ni se comunică și să o luăm ca pe ceva constructiv care ne poate ajuta.

Evident că acest aspect se cumulează cu informațiile pe care noi deja le stăpânim.

- Ce trăsături crezi că diferențiază un make-up artist talentat de unul cu adevărat memorabil?

- Un alt citat care îmi vine în minte este următorul: „Hard work beats talent when talent doesn’t work hard”, ceea ce înseamnă că, chiar și cu talent natural, efortul constant și dedicarea pot duce la succes față de cineva care se bazează exclusiv pe abilitățile sale, fără a depune efortul necesar. Și aș mai adăuga aici că un make-up artist ajunge să fie memorabil și cu ajutorul lui Dumnezeu.

- Care este cea mai valoroasă lecție pe care ai învățat-o despre oameni, emoții și încredere din experiența ta profesională?

- Atunci când faci cu iubire ceva, acel ceva crește. Exact ca un copil. Și ajungi să te bucuri de roade. Acestea sunt prietenia, încrederea, suportul reciproc și împlinirea sufletească.

Machiajul, în mâinile potrivite, devine o formă de dialog profund cu identitatea fiecărei persoane. Dincolo de frumusețea exterioară, rămâne acea conexiune bazată pe respect, discreție și iubire pentru oameni. Iar aceasta este, poate, cea mai puternică definiție a profesionalismului.

Maura ANGHEL