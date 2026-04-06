Mâncarea se scumpește din nou

* locuitorii din Iași se vor confrunta cu un nou val de scumpiri la alimente imediat după Paște, pe fondul creșterii costurilor la energie, gaze și materii prime * reprezentanții industriei alimentare avertizează că majorările sunt inevitabile și vor continua

Valul de scumpiri din sectorul alimentar continuă să afecteze consumatorii din România, iar locuitorii din Iași se pregătesc pentru noi majorări de prețuri imediat după Paște. După creșterile de aproximativ 10% înregistrate de la începutul anului, perspectivele indică o nouă rundă de scumpiri, într-un context economic tot mai dificil pentru producători și comercianți.

În piețele din Iași și în marile lanțuri de magazine, comercianții resimt deja presiunea costurilor în creștere. Produse de bază precum pâinea, lactatele, carnea sau uleiul ar putea deveni mai scumpe în perioada următoare, în special după sărbătorile pascale, când cererea rămâne ridicată și stocurile trebuie refăcute la costuri mai mari.

Federația Patronală Română din Industria Alimentară – Romalimenta avertizează că aceste scumpiri sunt inevitabile la nivel național, iar orașe importante precum Iași nu vor face excepție. Vicepreședintele organizației a declarat că producătorii nu mai au marjă de manevră în actualul context: „Nu avem altă soluție”. Acesta a subliniat că nu poate avansa un procent clar al viitoarelor majorări, precizând: „Nu pot să dau o cifră”, însă a confirmat că trendul de creștere va continua.

Cauzele acestor scumpiri sunt multiple și afectează direct întregul lanț de producție și distribuție. Costurile tot mai ridicate la energie electrică și gaze naturale, alături de scumpirea transportului și a materiilor prime agricole, pun o presiune constantă pe producători. În același timp, inflația la nivel european contribuie la amplificarea acestor efecte, ceea ce face dificilă menținerea prețurilor actuale.

Pentru locuitorii din Iași, impactul este unul direct și tot mai vizibil în bugetele zilnice. Creșterea prețurilor la alimente reduce puterea de cumpărare și determină schimbări în comportamentul de consum. Mulți ieșeni sunt deja nevoiți să se orienteze către produse mai accesibile sau să reducă din cantitățile achiziționate, în încercarea de a face față noilor realități economice.

Specialiștii avertizează că, în lipsa unor măsuri care să reducă presiunea asupra costurilor de producție, scumpirile vor continua și în lunile următoare. Astfel, perioada de după Paște 2026 se anunță una dificilă pentru consumatori, iar piața alimentară din România, inclusiv din Iași, va rămâne marcată de instabilitate și creșteri constante de prețuri.

Dan DIMA