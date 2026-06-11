Megaofertă a Primăriei Iași pentru locatarii din strada Tabacului!

* 54 de locuri de parcare ies la licitație și se anunță o bătălie aprigă pentru fiecare loc

Vești importante pentru locatarii din zona Tabacului! Primăria Iași scoate la licitație nu mai puțin de 54 de locuri de parcare, într-una dintre cele mai consistente oferte lansate în ultima perioadă pentru un singur cartier. Pentru zeci de familii care de ani de zile își caută seară de seară un loc liber în apropierea blocului, această veste poate reprezenta sfârșitul unei probleme devenite cronice.

Direcția Exploatare Patrimoniu a anunțat organizarea a două licitații publice cu strigare pentru închirierea locurilor de parcare amenajate în strada Tabacului nr. 3, iar interesul se anunță uriaș.

Prima rundă de licitații va avea loc pe 23 iunie 2026, de la ora 10:00, și va pune la dispoziția locatarilor 21 de locuri de parcare. O săptămână mai târziu, pe 30 iunie 2026, tot de la ora 10:00, va fi organizată a doua licitație, în cadrul căreia vor fi atribuite alte 33 de locuri.

În total, 54 de locuri de parcare vor intra în competiție, într-o zonă unde fiecare metru pătrat disponibil pentru automobile a devenit extrem de valoros.

Pentru mulți locatari, aceste licitații reprezintă o oportunitate rară. În ultimii ani, creșterea numărului de autoturisme a transformat parcarea într-una dintre cele mai mari probleme urbane ale municipiului. În multe cartiere, găsirea unui loc liber după lăsarea serii a devenit o adevărată loterie, iar conflictele între șoferi au devenit o imagine aproape obișnuită.

Dreptul de participare este rezervat locatarilor din blocurile G1, G2, G3, G4, G5, P, P1, P2, P3, P4 și Căminul Tabacului nr. 7, ceea ce înseamnă că sute de persoane ar putea fi interesate de această oportunitate.

Concurența se anunță extrem de puternică, mai ales în contextul în care cererea pentru locurile de parcare rezidențiale depășește constant oferta disponibilă în majoritatea cartierelor ieșene.

Dosarele de înscriere trebuie transmise exclusiv în format electronic către Serviciul Administrare Parcări din cadrul Direcției Exploatare Patrimoniu. Pentru prima licitație, termenul-limită este 18 iunie 2026, ora 13:00, iar pentru cea de-a doua rundă documentele trebuie depuse până la 25 iunie 2026, ora 13:00. Carmen DEACONU