Miercurea Mare, Ziua Trădării lui Iuda

Miercurea Mare este una dintre cele mai dificile momente din Săptămâna Patimilor, cu o semnificație ce trece dincolo de simpla evocare a unui episod biblic. În această zi, Biserica amintește de momentul în care Iuda Iscarioteanul a hotărât să-L trădeze pe Iisus Hristos, învoindu-se cu arhiereii pentru 30 de arginți. De aceea, Miercurea Mare este cunoscută, în esență, drept Ziua Trădării lui Iuda.

Este o zi grea nu doar prin ceea ce amintește, ci și prin ceea ce spune despre om. Iuda nu este doar un personaj al istoriei sacre, ci și simbolul căderii prin interes, al răcirii sufletești și al momentului în care conștiința începe să fie înlocuită de calcul. Trădarea nu apare dintr-odată ci se pregătește în tăcere, în slăbirea credinței, în alegerea avantajului imediat și în uitarea valorilor care ar trebui să rămână de neatins.

Tocmai aici, Miercurea Mare capătă o legătură puternică cu viața de azi. În lumea modernă, trădarea nu înseamnă doar gesturi spectaculoase, ci și compromisuri zilnice: renunțarea la adevăr pentru interes, abandonarea loialității pentru confort, sacrificarea demnității pentru câștig. Povestea lui Iuda rămâne actuală fiindcă vorbește despre acel moment în care omul pune preț pe ceea ce este trecător și uită ceea ce are valoare profundă.

Trădarea lui Iuda și smerenia femeii păcătoase

În contrast cu trădarea lui Iuda, tradiția creștină amintește în aceeași zi și gestul femeii păcătoase care a uns cu mir picioarele Domnului. Dacă Iuda întruchipează căderea prin lăcomie și răceală, femeia păcătoasă arată puterea căinței și a iubirii. Între aceste două imagini, Miercurea Mare așază una dintre cele mai puternice lecții ale creștinismului: omul poate alege și pierderea, și întoarcerea.

Un moment aparte al zilei este Denia din Miercurea Mare, slujba de seară la care participă numeroși credincioși în bisericile ortodoxe. Deniile din Săptămâna Patimilor sunt printre cele mai emoționante și mai profunde rânduieli bisericești, pentru că refac, pas cu pas, drumul spre Răstignire și Înviere. În atmosfera gravă a acestei slujbe, între lumânări, rugăciune și cântări, credinciosul este chemat nu doar să-și amintească trădarea lui Iuda, ci și să se cerceteze pe sine.

Maura ANGHEL